Cristiano Ronaldo futbolu bıraktıktan sonra ne yapacak?

Manchester United’ın yıldızı Cristiano Ronaldo, futbolu bıraktıktan sonra ne yapmak istediğine karar verdi.

Transfer döneminin son günlerinde Juventus’tan ayrılma kararı alan ve adı ilk etapta Manchester City ile anılan Cristiano Ronaldo, Manchester United ile anlaşarak eski takımına dönüş yapmıştı.

İngiltere’deki ikinci dönemine gollerle başlayan yıldız oyuncu, ilk dört maçında dört kez gol sevinci yaşamayı başardı.

Ada basınında yer alan habere göre 36 yaşındaki yıldız, futbolu bıraktıktan sonra da Manchester United’da kalmak istiyor.

Ronaldo’nun hedefi Cristiano Jr’ı çalıştırmak

The Sun kaynaklı habere göre Cristiano, futbolu bıraktıktan sonra Manchester United’da kalıp antrenörlük yapmak istiyor.

Portekizli yıldız, daha önceden Juventus’un genç takımlarında forma giyen ve dokuz yaşındaki ilk maçında dört gol atan oğlu Crisitano Jr’ı da Manchester United altyapına yazdırmıştı.

Dolayısıyla Cristiano Ronaldo, habere göre futbolu bıraktıktan sonra oğlunun antrenörlüğünü yapmayı hedefliyor.

Ronaldo kaç yaşına kadar oynayacak?

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, yıldız oyuncunun geleceğiyle alakalı açıklamalar yapmıştı:

“Cristiano, 40 yaşına geldiğinde futbol oynamaya devam ediyor olursa hiç şaşırmam.”

“Kilit nokta şu: kendine bakma şekli. Her şeyin belirleyicisi bu. Ve tabii ki bazı genler, onda bazı özel genler olmalı! Tüm enerjisini ve çabasını bu seviyede bir oyuncu olabilmek için harcadı.”

“Fiziğinden ötürü aldığı her övgüyü sonuna kadar hak ediyor ancak daha da etkiletici olan şu ki, tüm kazandıklarına rağmen hâlâ her zamanki gibi aç.”

“Zihinsel olarak ek bir odak nokrası var ve bu onun içinden gelen bir istek. Bacakları ve hatta kafası ‘buraya kadar’ diyene kadar devam edecek.”

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Solskjaer açıkladı: Cristiano Ronaldo kaç yaşına kadar futbol oynayabilir?