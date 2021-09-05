David Beckham'ın oğlu Romeo, ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı

Romeo Beckham babasının sahibi olduğu Inter Miami'nin yedek takımı Fort Lauderdale CF ile anlaştı.

19 yaşındaki oyuncu, babasının sahibi olduğu MLS kulübü Inter Miami'nin rezerv takımıyla anlaşmaya vardı.

Bu, Romeo Beckham'ın ilk profesyonel sözleşmesi. Florida merkezli Fort Lauderdale CF MLS'in bir alt ligi olan USL League One'da mücadele ediyor.

Beckham'ın dört çocuğundan ikincisi olan Romeo'nun daha önce teknik direktör Darren Powell'ın yanında antrenman yaptığı ve bu hafta sonu sahaya ilk kez çıkabileceği öğrenildi.

Hayallerinin peşinden git

Fort Lauderdale, Beckham ile sözleşme imzaladığını henüz resmi olarak duyurmamış olsa da, sağ kanat oyuncusu, hafta sonu öncesinde Instagram'da, paylaştığı bir gönderi ile kulübe katıldığını doğruladı.

Paylaşımına "Hayallerinin peşinden git" yazan Romeo, biyografisinde de bir değişiklikle yaptı: "Futbolcu @fortlauderdalecf."

Annesi Victoria da, aynı gönderiye ailevi bir gurur ifadesi ile yorum yaparken, genç oyuncunun ilk profesyonel anlaşmasını imzaladığını doğruladı.

Darren Powell'ın çalıştırdığı Fort Lauderdale'de ayrıca David Beckham'ın United'dan takım arkadaşı olan ve halen Inter Miami teknik direktörlüğünü yapan Phil Neville'ın oğlu Harvey Neville da yer alıyor.

Fort Lauderdale'i rezerv takımı olarak değerlendiren Inter Miami, MLS'de ikinci sezonunda mücadele ediyor ve şu anda Doğu Konferansı'nda play-off yarışından yedi puan geride 11. sırada yer alıyor.

