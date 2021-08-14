Ronaldo'nun kararını eski takım arkadaşı açıkladı

Juventus'un dünyaca ünlü yıldızının eski takım arkadaşı, efsane oyuncunun geleceğini değerlendirdi.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve sarı-lacivertli takımın son şampiyonluğunda kadroda yer alan Portekizli savunma oyuncusu Bruno Alves, milli takımdan eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun Juventus'ta kalacağını öne sürdü. Juve'nin harika bir takım olduğunu belirten Alves, herkesin orada kalmak isteyeceğini ifade etti.

Bruno Alves ne söyledi?

Tuttomercato'ya konuşan Alves, Ronaldo'nun en azından yaz transfer döneminde takımından ayrılmayacağını belirtti:

"Massimiliano Allegri'nin Juventus'a dönüşü bence Ronaldo açısından önemli bir gelişme. Juventus yeniden güçlü ve kazanan bir takıma dönüşecek. Çok iyi takım arkadaşlarına sahip, harika bir takımda olduğunuzda bulunduğunuz yerden ayrılmak istemezsiniz. Ronaldo bu yaz takımdan ayrılmayı seçerse bu benim için büyük sürpriz olur"

Ronaldo ile şampiyonluk yaşadı

Son olarak geçtiğimiz sezon Serie A'ya veda eden Parma'nı formasını giyen ve şu anda bonservisi elinde olan 39 yaşındaki Alves, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra büyük liglerdeki macerasını sürdürmüştü. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Cagliari'nin yolunu tutan Alves, kısa bir süre İskoçya'da Rangers'ta da oynamıştı.

2010'da Porto'dan Zenit'e 20 milyon euro karşılığında transfer olan ve o dönem dünya futbolunun bonservisine en fazla para ödenen stoperlerinden biri olan Alves, Rusya'da Zenit formasıyla kazandığı iki şampiyonluğun yanı sıra, Portekiz'in EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşan kadrosunun da önemli bir parçasıydı.

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