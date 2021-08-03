Ronaldo'nun kaderine Mbappe karar verecek

Portekizli yıldızın gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği, büyük oranda Kylian Mbappe'nin tercihiyle şekillenecek.

Juventus'taki kontratının son senesine giren ve takımla çalışmalara başlasa da İtalyan ekibinden ayrılacağı yönündeki iddialar her geçen gün artan Cristiano Ronaldo'nun yeniden Real Madrid forması giymek istediği öne sürüldü.

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre Ronaldo geri dönüş için eski hocası Carlo Ancelotti'ye güveniyor.

Habere göre bu yaz transferde sadece Kylian Mbappe'ye odaklanan Real Madrid, PSG'nin takımıyla olan kontratını uzatmak istemeyen genç yıldızı bırakmaması halinde Ronaldo'ya yönelebilir. Ronaldo'nun kariyerimdeki en iyi ve en önemli kişilerden biri olarak tanımladığı Ancelotti de eski öğrencisiyle yeniden buluşmaya sıcak bakıyor.

PSG kapısı aralanabilir

Öte yandan Real Madrid'in Mbappe transferinde mutlu sona ulaşması halinde Real Madrid kapıları kapanacak olan Ronaldo'ya buna rağmen yeni bir kapı açılabilir. Portekizli yıldız PSG'nin Mbappe'yi kaybetmesi halinde kendisine teklif yapacağından bir hayli emin görünürken, her iki durumda da Juventus ayrılık ihtimali ağır basıyor.

36 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Serie A'da sezonu 33 maçta 29 golle tamamlamış ancak takımının şampiyonluk serisinin sona ermesinin önüne geçememişti. EURO 2020'de ülkesi Portekiz ile de hayal kırıklıya yaşayan efsane futbolcu takımının erken veda ettiği turnuvada oynadığı dört maçta beş gol atarak, gol kralı olmuştu.

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