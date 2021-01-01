Ronaldo'dan sürpriz adım: Otomobillerini Torino'dan taşıttı

Juventus'tan ayrılabileceği öne sürülen Portekizli yıldız, Portekizli bir nakliye şirketiyle anlaştı ve otomobillerini evinden aldırdı.

İtalyan basınının Juventus'un sezonu ilk dört sırada tamamlayamaması halinde sezon sonunda Juventus'a veda edebileceğini öne sürdüğü Cristiano Ronaldo, lüks otomobillerini Torino'daki evinden taşıdı. Lizbon merkezli nakliye şirketi Rodo Cargo ile araçlarını Torino'dan farklı bir noktaya gören efsane futbolcunun bu adımı ayrılık iddialarının da güçlenmesine neden oldu.

Ronaldo'ya yakın kaynaklar 36 yaşındaki oyuncunun bunu her yaz tatilinden önce yaptığını ve Juventus'tan ayrılmasıyla ilgili olmadığını belirtirken, Portekizli yıldızın bunu geçtiğimiz sezon yapmamış olması dikkat çeken bir detay olarak öne çıktı.

Lüks araçların yıllık bakımlarının genellikle Almanya'da yapılması nedeniyle genellikle sezon sonunda araçlarını bu şekilde taşıtan Ronaldo'nun takımda kalıp kalmayacağı ise hala netlik kazanmadı.

Serie A'da son haftaya beşinci sırada giren Juventus ligi ilk dört sırada tamamlayamazsa, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacak. Kariyerinin son döneminde Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalmak istemeyen Ronaldo'nun takımının ligi ilk dörtte tamamlayamaması halinde takımdan ayrılması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Neymar ile sözleşme yenileyen PSG, Ronaldo'nun olası transferi için en kuvvetli aday olarak görünse de Manchester United'ın da efsane oyuncuyu yeniden takıma kazandırmak için girişimlerde bulunabileceği biliniyor. Bu sezon ligde şampiyon Inter'in 13 puan gerisninde kalan Juventus'ta 33 Serie A maçına çıkan Ronaldo, bu maçlarad 29 gol kaydetmişti.

Daha fazla okuma