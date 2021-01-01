Ronaldo'dan Juventus'a veda gibi açıklama

Efsane oyuncu sezonun sona ermesiyle birlikte Instagram hesabından yaptığı açıklamada ilginç ifadeler kullandı.

Serie A'nın son haftasında Napoli'nin sahasında Verona'ya takılmasıyla Şampiyonlar Ligi bileti alan Juventus'ta Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun buna rağmen takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. 36 yaşındaki oyuncunun Instagram hesabından yaptığı paylaşım bir süredir devam eden ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Geçtiğimiz günlerde lüks otomobillerini Torino'dan aldırmasıyla gündeme gelen Ronaldo bu defa 373 kelimelik bir mesaj yayımladı. Sezonun sona ermesiyle hem kişisel hem de takımının performansını değerlendirdiği bir açıklama yapan efsane oyuncu, üst düzey oyuncuların zaman zaman iniş ve çıkışlar yaşayabileceğini söyledi.

Ronaldo ne söyledi?

Bu sezon Juventus formasıyla 36 gol atan Ronaldo, Inter'i şampiyonluğundan ötürü tebrik etti:

"Yıllar geçtikçe olağanüstü oyuncularla ve iddialı hedeflere sahip üst düzey takımlarla karşılaşıyoruz. Bu yüzden kendimizi mükemmel seviyede tutabilmek için her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bu yıl şampiyonluğu kazanamadık. Hak ettiği şampiyonluk için Inter'i tebrik ediyoruz.

"Süper Kupa, İtalya Kupası ve Serie A gol krallığının kolay olmadığı bir ülkede bunları başarmış olmak beni sevindiriyor. Bu başarılarla İtalya'da geldiğim ilk günden beri kendime koyduğum hedeflere ulaşmış oldum.

"İngiltere, İspanya ve İtalya'da bir kulüp için 100'den fazla gol attım ve üç ligde de şampiyonluk yaşadım. Oynadığım bütün ülkelerde iz bıraktığımı ve oynadığım takımların taraftarlarına neşe verdiğimi bilmek hiçbir duyguyla karşılaştırılamaz.

"Bunun için çalışıyorum. Beni motive eden ve son güne kadar peşinden koşacağım şey bu. Bu yolculuğa katılan herkese teşekkürler!"

Batan gemiyi terk ediyor eleştirisi

Ronaldo'nun yolculuğunun bir parçası olan herkese teşekkür etmesi bunun bir veda olarak nitelendirmesini beraberinde getirdi. Birçok futbol sever bu görüşü paylaşırken, bazı kullanıcılar ise Juventus'u batmakta olan bir gemiye benzetirken, Ronaldo'yu bu gemiyi ilk terk eden olmakla suçladı.

Juventus'un en çok kazanan oyuncusu olan Ronaldo'nun sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olsa da sportif direktör Fabio Paratici yeni bir anlaşmanın şu an için söz konusu olmadığını söylemişti. Ronaldo'nun adı geçtiğimiz hafta altyapısından yetiştiği Sporting Lizbon ve eski takımı Manchester United ile anılmıştı.

Fransa'da şampiyonluğu Lille'e kaptıran PSG'nin de Kylian Mbappe'nin bu yaz yaşanması muhtemel ayrılığı nedeniyle Ronaldo'yu alternatiflerinden biri olarak tutuyor. Juventus'un yıldız oyuncuyu gelecek yaz bedelsiz kaybetmemek için olası bir teklife sıcak bakması bekleniyor.

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