Ronaldo'dan Haaland ve Mbappe yorumu

Efsane futbolcu, dünya futbolunun geleceğine damga vurması beklenen iki isim arasında seçim yapmakta zorlandı.

Futbol dünyasının son 15 yılına damga vuran ve Lionel Messi ile birlikte son yılların en iyi iki oyuncusundan biri olan Cristiano Ronaldo, futbol dünyasının önümüzdeki 15 yılına damga vurmasına kesin gözüyle bakılan ikiliyi değerlendirdi.

Erling Haaland ve Kylian Mbappe rekabeti üzerine konuşan Ronaldo, iki ismin de harika olduğunu söyledi.

Ronaldo ne söyledi?

İki oyuncu arasında bir seçim yapmaktan kaçınan Ronaldo, iki oyuncuyu izlemenin de heyecan verici olduğunu belirtti:

"Haaland ve Mbappe harika oyuncular. Bazen bazı oyuncular harika bir sezon geçiriyor ancak bunun devamını getiremiyorlar.

"Gerçekten üst düzey olan oyuncuların devamlılık probleminin olmadığını görürsünüz ve bunu başarmak sanıldığı kadar kolay değil.

"Sürekli üst düzey olabilmek için çok çalışmak ve buna adanmak gerekiyor."

"Umarım iyi hatırlanırım"

Futbolu bıraktıktan sonra nasıl hatırlanacağı sorusuna değinen Portekizli yıldız, en iyi oyunculardan biri olarak hatırlanmak istediğini söyledi:

"Umarım en büyük oyunculardan biri olarak hatırlanırım. Her zaman çok çalışan, takımına yardım etmek için elinden geleni yapan ve oyunun tarihi bir parçası olan biri olarak hatırlanmak istiyorum."

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