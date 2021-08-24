Premier Lig kulüplerinin oy birliğiyle aldığı karar, A Milli Takım için büyük bir dezavantaj teşkil ediyor.

İngiltere Premier Liig kulüpleri, Covid-19 kapsamında kırmızı listedeki ülkelere oyuncu göndermeme kararı aldı.

Oy birliği ile alınan karar göre 19 Premier Lig'den yaklaşık 60'a yakın oyuncu, kırmızı listedeki 26 ülkenin milli takımına katılamayacak.

Premier Lig yönetiminden yapılan açıklamada konuyla ilgili çözüm için İngiltere Futbol Federasyonu'nun ve İngiltere hükümetinin görüşmeler yaptığı ve halk sağlığı endişesi nedeniyle bu tür bir karar alındığı duyuruldu.

Türkiye'den hangi oyuncular forma giyemeyecek?

Premier Lig'in aldığı bu karardan, kırmızı listedeki 26 ülke arasında yer alan Türkiye de olumsuz etkileniyor.

Buna göre Premier Lig'de Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, Brentford'da oynayan Halil Dervişoğlu ve Watford'a transfer olan Ozan Tufan, eylül ayındaki mücadelelerde forma giyemeyecek.

Çağlar, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu hangi maçları kaçıracak?

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri kapsamında D Grubu'nda eylül ayında üç maç oynayacak.

1 Eylül'de Karadağ'ı ağırlayacak olan ay-yıldızlılar, 4 Eylül'de Cebelitarık deplasmanına gidecek.

Şenol Güneş'in öğrencileri 7 Eylül'de ise Hollanda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Çağlar Söyüncü, Halil Dervişoğlu ve Ozan Tufan, söz konusu üç mücadelede forma giyemeyecek.

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