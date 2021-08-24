Real Madrid'den Kylian Mbappe için resmî teklif

La Liga devi, Fransız golcüyü kadrosuna katmak için ilk girişimini yaptı.

Goal , Real Madrid'in Paris Saint-Germain'den Kylian Mbappe için açılış teklifini sunduğunu doğrulayabilir.

La Liga devi, gelecek sezon sözleşmesi sona erecek Fransız yıldızın, PSG ile kontrat yenilemeyeceği konusunda iyimser ve bu yüzden transfer dönemi kapanmadan Ligue 1 ekibi ile anlaşma yapmayı umuyor.

Real Madrid, her ne kadar Covid-19 salgını nedeniyle finansa açıdan zarar görse de Mbappe'yi transfer etmeye gücünün yeteceğine inanıyor.

Görüşmeler ne durumda?

Real Madrid, bunu yakın tarihindeki en önemli transfer olarak görüyor ve başkan Florentino Perez, görüşmelere bizzat katıldı. PSG ve Madrid'in iyi bir ilişkisi var ve görüşmeler sessiz ve samimi bir şekilde yürütüldü.

Anlaşmanın sağlanması için en büyük rol oynayan isim Mbayye. Goal, Fransız yıldızın PSG'nin altı kez önerdiği sözleşme yenileme teklifini reddettiğini doğruluyor. Mbappe, Real Madrid'in kendi şartlarını kabul edeceğini düşünüyor.

Önemli olan, iki kulübün anlaşıp anlaşamayacakları. Mbappe'nin sözleşmesi 2022'de sona eriyor. Yani Real Madrid, 1 Ocak'tan itibaren yıldız futbolcuyu ücretsiz transfer etmek için kendisiyle görüşebilir.

El Chiringuito'nun haberine göre ise Real Madrid'in Mbappe için ilk teklifi 160 milyon euro.

Mbappe PSG'de sezona nasıl başladı?

Ligue 1 devi, Lionel Messi transferiyle tarihin en iyi üçlü hücum hattından birini oluşturdu. Fakat Messi henüz ilk maçını oynamadı ve Mbappe ayılırsa; Messi, Mbappe ve Neymar üçlüsü sahada olamayacak.

Fransız yıldız, Ligue 1'in yeni sezonunda oynanan üç maça da ilk 11'de başladı ve geçtiğimiz cuma PSG'nin Brest'i 4-2 yendiği maçta sezonun ilk golünü attı.

İlk iki maçta da asist yapan Mbappe'nin cumartesi günkü Reims maçında oynayıp oynamayacağı belli değil.

Ne söylendi?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, daha önce İspanyol devinin 22 yaşındaki oyuncuyu alıp alamayacağını bilmediğini ve şu anki kadrosundan memnun olduğunu söyledi.

İtalyan hoca, yakın zamanda düzenlediği bir basın toplantısında kulübün Mbappe ile ilgilenip ilgilenmediğine yönelik sorulan bir soruya şu yanıtı vermişti:

"Gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Ne olacağı umurumda değil. Çok iyi ve çok güçlü bir kadrom var. Bana çok mutluluk veriyorlar.

"10 gün bekleyelim. Şu anda, sahip olduğum takıma odaklandım."

Bu arada PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Brest maçından önce Mbappe ile ilgili şu sözleri söylemişti:

"Kylian, onu çok iyi görüyorum. Bu sezon hazır olmak için çok çalışıyor ve u sezon bizimle kaldığını da görüyorum.

Bu dönemlerde çok şey söylendiğini de biliyoruz. Kylian'ın iyi çalıştığını görüyorum, yarınki maça kafayı takmış durumda. Odaklanmış durumda."

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