Ronald Koeman: Barcelona'da kimin oynayacağına Laporta değil ben karar veririm

58 yaşındaki teknik adam, kulüp başkanı Joan Laporta'nın Camp Nou'daki ilk 11'e karar veremeyeceğini söylüyor.

Ronald Koeman, Barcelona'nın ilk 11'inde kimin yer alacağına başkan Joan Laporta'nın değil, kendisinin karar vermesi gerektiğini vurguladı.

Barcelona, ​​Hollandalı teknik adama sezon sonunda mevcut anlaşmasının süresi dolmadan yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Ancak medyada Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın Riqui Puig'e A takımda bir rol verileceği konusunda garanti istediği yazıldı.

Laporta ise bu hafta Koeman'ın spor meselelerinde tüm yetkiye ve yönetim kurulunun güven ve saygısına sahip olduğunu açıkladı.

Ronald Koeman ne söyledi?

Algemeen Dagblad'a konuşan Koeman, "Bunu duymak güzeldi. Daha önce menajeri desteklemeyen birkaç şey ortaya çıktı. Bu beni hayal kırıklığına uğratmıştı." dedi.

"İki buçuk hafta önce yeni sözleşmeyle ilgili bir görüşmemiz vardı. Başkan geçen hafta gazetecilerle kulübün finansal ve benzeri konularda durumunu konuşana kadar bu görüşmenin herhangi bir yansıması medyada yer almadı.

"Daha sonra sözleşme görüşmelerinden bahsetmeye başladı. Bir gün sonra gazeteler 'Koeman üç talebi yerine getirirse yeni bir sözleşme imzalayabilir' diye yazdı.

"Yanıt verdim ve 'Bu olamaz' dedim. Nasıl oynadığımızı ve kimi seçeceğimi kontrol edebilmem gerekiyor. Sonra başkan Pazartesi günü o açıklamayı yaptı. Bu iyi bir şeydi."

Koeman yeni sözleşme imzalayacak mı?

Goal, Hollandalı teknik direktörün Camp Nou'daki geleceğinin, bu sezon hedeflerine ulaşmasına bağlı olduğunu öğrendi.

Koeman, "uzun yıllar" takımın başında kalmayı umduğu için kulüple yeni bir anlaşma yapmaya istekli olduğunu söyledi.

Katalan ekibi şu anda La Liga'da sezonun ilk üç maçından yedi puan aldı ve henüz yenilgi yüzü görmedi.

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