Liverpool'dan Barcelona'nın yıldızı için 100 milyon euro'luk teklif

İngiliz ekibi, Barcelona'nın genç yıldızını kadroya katmak için kesenin ağzını açmaya hazır.

Liverpool gözünü İspanya Milli Takımı'nın ve Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızına dikti.

İngiliz ekibi, Las Palmas altyapısında başladığı futbola Barcelona'da devam eden Pedri için büyük bir teklif hazırlıyor.

Jürgen Klopp, Georginio Wijnaldum'un alternatifini istiyor

TMW'nin haberine göre; Georginio Wijnaldum'un PSG'ye giderek takımdan ayrılması, Liverpool'un alternatif arayışına girmesine neden oldu.

Premier Lig ekibi, Barcelona'nın orta saha oyuncusu Pedri'yi istiyor ve 18 yaşındaki oyuncu için harika bir teklif göndermeye hazır.

Geçen yıl Barça'da iyi bir performans sergileyerek kulübün ve milli takımın gediklisine dönüşen Pedri, Ronald Koeman'ın kadrosunda önemli bir figür haline geldi.

Orta saha arayışında olan Liverpool'da Jürgen Klopp, Barcelona'nın yıldızının kadrosunda ideal olacağını düşünüyor.

Kırmızılar bir sonraki transfer döneminde kesenin ağzını açarak Pedri için 100 milyon euro'luk bir teklifte bulunacak.

Pedri, Liverpool'a gider mi?

Pedri'nin Barcelona ile sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor.

Katalan devi, 18 yaşındaki oyuncuyla yeniden masaya oturup sözleşme yenilemek istiyor.

Pedri, Premier Lig'de boy göstermek istese bile Liverpool'un önce Barcelona'yı ikna etmesi gerekecek.

Pedri, Avrupa liglerinde en çok maça çıkan oyuncu oldu

18 yaşındaki Pedri, 2020/21 sezonunda Avrupa liglerinde en fazla görev alan isim oldu.

Geride bıraktığımız sezonun en çok karşılaşmaya çıkan oyuncusu Pedri, 37 La Liga, 7 Şampiyonlar Ligi, 6 Kral Kupası, 2 İspanya Süper Kupası ve 21 İspanya Milli Takımı ile olmak üzere 73 maçta görev aldı.

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