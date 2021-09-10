Neymar sinirlendi, kız kardeşi sahip çıktı: Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum

Brezilya, Dünya Kupası elemelerinde Peru'yu mağlup etti ancak maçtan sonra en çok konuşulan isim yine Neymar'dı.

Brezilya maçının ardından Neymar öfkesini dile getirirken kız kardeşi Rafaella Santos da ona sahip çıktı.

Dünya Kupası elemeleri kapsamında ülkesi Brezilya ile mücadele veren Neymar, Peru karşısında 2-0 galip geldikleri maçta bir gol kaydetti.

PSGli oyuncu attığı golle Dünya Kupası elemelerinde ülkesinin en golcü ismi oldu ancak Brezilyalı yıldız ülkesinde kendisine karşı saygı duyulmadığını hissediyor.

Neymar ne söyledi?

Peru ile oynadıkları maçın ardından konuşan Neymar, Brezilyalı gazetecileri eleştirdi:

"İnsanların bana saygı duyması için daha ne yapmalıyım bilmiyorum, bu normalleşti ve uzun süredir bunu yaşıyorum. Gazeteciler, yorumcular ve diğerleri.

Artık röportaj yapmayı bile sevmiyorum ama sanırım benim için önemli bir an geldi çünkü her türlü saygısızlığa maruz kalıyorum."

Brezilyalı yıldız ayrıca formuyla ilgili gelen eleştirilere yanıt olarak sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaştı.

Gordinho tá ON 🔥🤣 … pic.twitter.com/P7KWOpIYO2 — Neymar Jr (@neymarjr) September 10, 2021

Neymar'ın kız kardeşi sessiz kalmadı

Brezilyalı bir gazeteci Galvao, Neymar'ın açıklamalarının ardından, "Sakin ol Neymar, sakin ol. Neymar'ın eksiği işte bu. Messi'nin bunu yaptığını göremezsiniz. Neymar otokontrol konusunda hala eksik." yorumda bulundu.

Neymar'ın kız kardeşi Rafaella Santos, Neymar hakkında söylenen bu sözlere oldukça sinirlendi ve sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi:

"Galvao, Neymar ve Messi'yi karşılaştırmaya devam etmemelisin. Orada duracaksın. İkisinin de eksik ve tam yönleri var. Ne davranışı? Maçtan sonra acı çeken sen misin?"

Neymar neden kendine saygı duyulmadığını hissediyor?

Neymar, ülkesiyle çıktığı son Dünya Kupası eleme maçlarında formda görünmediği nedeniyle oldukça eleştirildi.

Geçen hafta Brezilya, Şili'yi 1-0 mağlup ederken Neymar'ın formu gündemdeydi.

29 yaşındaki oyuncu ise formasının çok büyük olduğunu söyleyerek bu iddialara güldü.

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