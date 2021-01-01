Real Madrid kadrosu yorgunluktan korkuyor ve Zinedine Zidane istifa etmeye hazır

Real Madrid'in saflarında, Fransız teknik direktörün kontrolü dışındaki olaylardan bıktığı ve bırakmayı düşündüğü hissiyatı var.

Real Madrid soyunma odasında, Zinedine Zidane'in gelecek sezon takımın başında olmayacağına ve sözleşmesinin bitmesine bir sene kala ayrılmaya hazır olduğuna dair hisler var.

Goal, Madrid'deki bazı oyuncularla konuştu ve genel fikir birliği, değişimin hızla yaklaştığı yönündeydi.

2022'ye kadar devam eden kontratına rağmen yorgun ve kızgın bir Zidane'nin görevinden istifa etmeye hazır olduğu hissi mevcut.

Zidane neden ayrılmaya hazır?

Madrid kampının içindeki his, Zidane'nın kontrolü dışındaki olaylarla uğraşmaktan bıkmış olması.

Eylül ayında koronavirüsten etkilenen 2020-21 sezonunun başlamasından bu yana Real, sakatlıklar başta olmak üzere birçok cephede kendini savaşırken buldu. Sürekli gelen yoğun eleştiriler de işin cabası.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Chelsea'ye elenip hâyâl kırıklığı yaratan Real Madrid'de, bu sonucun ardından Fransız hocanın ruh hali bozulmaya devam ediyor. Ayrıca Marcelo ve Isco gibi kendi rolleriyle hayal kırıklığına uğrayan bazı büyük oyuncularının tam desteğini artık isteyemiyor.

Bu arada Goal, Zidane'nin 12 aydan fazla bir süredir takip etmek zorunda olduğu günlük rutin işlerden sıkıldığını öğrendi.

Valdebebas'ta olmayı, yıldızlarla dolu bir ekiple antrenmanlara çıkmayı seviyor, ancak Covid-19 protokolleri, görevle ilişkili eğlenceli faktörlerin çoğunu ortadan kaldırdı.

Şu anda, Madrid'deki profesyonel yaşam, bitmek bilmeyen test turlarından ibaret hale geldi. Zidane artık evde duş almak ve oyuncularından uzakta hazırlık çalışmaları yapmak zorunda kaldı.

Real Madrid Yönetim Kurulu ne düşünüyor?

Bernabeu'da iktidardakiler hâlâ Zidane'ı, son senesini tamamlamak için ikna edebileceklerini umuyorlar.

Planlama tartışmaları yapıldı, ancak Fransız teknik direktör, maç öncesi basın toplantılarında geleceği hakkındaki konularda kararsız göründü.

Verdiği herhangi bir karara Real Madrid Yönetim Kurulu tarafından saygı duyulacak, ancak yaz boyunca bazı transferler onu kalmaya ikna edebilir. Paris Saint-Germain'in forvet oyuncusu Kylian Mbappe, Zidane'in bir süredir üzerinde çalıştığı en önemli hedef.

Zidane'ın yerini kim alabilir?

Zidane'in ayrılma ihtimaline karşı çeşitli seçenekler şimdiden gözden geçiriliyor.

Castilla'da görev yapan Raul Gonzalez, kulüple güçlü bağları göz önüne alındığında bariz bir seçenek.

Bu yaz Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Almanya Milli Takımı'ndan istifa edecek olan Joachim Low, başka bir aday olurken eski Juventus hocası Massimiliano Allegri'nin de kulübü yok ve geçmişte Florentino Perez'in radarında olan bir isimdi.

Zidane şimdilik dümende kalıyor ve üzerinde düşünecek çok şeyi var.

48 yaşındaki teknik direktörün gelecekte Fransa Milli Takımı'nda çalışmaya istekli olduğu ve bu düşüncenin, geleceği için kilit bir rol oynayabileceği anlaşılıyor.

Didier Deschamps şu anda Fransa'dan sorumlu olmaya devam ediyor ve 2022 Dünya Kupası sonrasına kadar sözleşmesi sürüyor.

Zidane de o yaz serbest kalacak ve orada bir nöbet değişimi olabilir.

Şimdilik Real için bir bekleme oyunu. Soyunma ve yönetim odalarında bulunanlar yakın geleceğin en seçkin hocalar için neler getireceğini keşfetmek için beklemektedir.