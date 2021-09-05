Romelu Lukaku'dan Cristiano Ronaldo itirafı

Premier Lig'e golle dönen Belçikalı yıldız, Manchester United'ın yeni transferi Cristiano Ronaldo'yu değerlendirdi.

Chelsea'ye transfer olarak Londra ekibinin Premier Lig'deki zirve yolunda en büyük kozu olan Romelu Lukaku, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Manchester United'ın yeni transferi Cristiano Ronaldo'yu övdü. Ronaldo ile karşılaştırılmasını doğru bulmadığını belirten Lukaku, Portekizli yıldızın tarihin en iyilerinden olduğunu söyledi.

Lukaku ne söyledi?

Portekiz Milli Takımı formasıyla 111 gole ulaşan ve İranlı Ali Daei'yi geride bırakarak, milli forma altında tüm zamanların en fazla gol atan erkek oyuncusu oyuncusu olan Ronaldo'nun futbol tarihinin en iyilerinden olduğunu belirten Lukaku, yıldız ismi yakalamasının zor olduğunu söyledi:

"Beni asla Cristiano Ronaldo ile kıyaslamamalısınız. Ronaldo tarihin en iyi üç oyuncusundan biri. Birinciden üçüncüye bir sıralama yapmayacağım ama Ronaldo'nun yeri orası. İtalya'da ona karşı oynadığım için şanslıydım ve şimdi Premier Lig'e geri döndü.

"Bu İngiliz futbolu adına büyük bir şans. Ronaldo'ya karşı oynamak ve onunla aynı sahada yer almak her zaman büyük bir keyif."

Geçen sezon Lukaku kazanmıştı

İki yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Serie A'da da şampiyonluk mücadelesi vermiş, kazanan Romelu Lukaku'nun formasını giydiği Inter olmuştu. Ronaldo'nun oynadığı Juventus'un dokuz sezonluk şampiyonluk serisini sona erdiren Inter'de harika bir performans sergileyen Lukaku, sezonu 36 maçta 24 gol ve 11 asistle tamamlamıştı.

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