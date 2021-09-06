Romelu Lukaku'dan Chelsea taraftarını endişelendiren haber

Belçikalı yıldız, ufak bir uyluk problemi yaşadığını doğruladı.

Romelu Lukaku, milli görevden Stamford Bridge'e dönmeden önce küçük bir sakatlık sorunu yaşadığını kabul etti ve bu durum, Chelsea taraftarını endişelendird..

Yaz transfer döneminde 98 milyon sterlin bonsevis ücreti karşılığında Londra'ya dönen 28 yaşındaki santrfor, Belçika formasıyla Dünya Kupası elemelerinde.

Ülkesi için 100. maçına pazar günü Çekya'ya karşı çıkan Lukaku, bir gol bir asistle oynarken maç içerisinde bir sorun yaşadı ve 81. dakikada yerini Batshuayi'ye bıraktı.

Ne söylendi?

Belçika için 67. golünü atan Lukaku, karşılaşmanın ardından HLN'ye konuştu ve İngiltere'ye erken döneceğini, birtakım tıbbi testlerde geçeceğini açıkladı.

"Önce uyluğumun durumunu tarayacağım. Bir süredir küçük bir sorunla uğraşıyorum. Sonra Chelsea'ye döneceğim. "

Lukaku'nun Chelsea performansı

Yıldız futbolcu, sakatlık durumunun endişelenecek bir şey olmadığını öne sürüyor gibi görünüyor.

Premier Lig'in 2. haftasında Arsenal deplasmanında ilk kez forma giyen Lukaku, derbide fileleri havalandırmayı başardı ve eski kulübünde harika bir başlangıç yaptı.

Lukaku'nun bu sezon Premier Lig şampiyonluğu yarışında Thomas Tuchel'in elini en fazla kuvvetlendirecek oyuncu olması bekleniyor.

Bu yüzden eğer uygun olursa cumartesi günü Stamford Bridge'deki Aston Villa maçında ilk 11'de olacaktır.

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