Caner Erkin’in yeni takımı belli oldu

Tecrübeli sol bek, VavaCars Karagümrük ile sözleşme imzaladı.

Bazı oyuncuların bazı teknik direktörlerle yıldızı bir türlü barışmaz.

Caner Erkin ile Vitor Pereira ikilisi bu konuyla alakalı oldukça önemli bir örnek.

İlk Pereira döneminde altı sene önce kadro dışı kalan milli sol bek, yine aynı kaderi yaşadı.

Yeni dönemde Portekizli hoca ile samimi fotoğrafları basına yansımış olsa da Caner, Pereira’nın kadroda düşünmediği isimlerin başında geldi ve kendisine kulüp bakmaya başladı.

Fenerbahçe, Caner Erkin’in Sinan Gümüş’le birlikte kadro dışı bırakıldığını şu sözlerle duyurmuştu:

“Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir. Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.”

Caner Erkin, Karagümrük ile sözleşme imzaladı

VavaCars Fatih Karagümrük, tecrübeli futbolcu ile sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

Caner’in ismi, Gökhan Gönül’ü kadrosuna katan Çaykur Rizespor ile anılmıştı fakat o görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmadı.

Bu transferin açıklanmasının ardından Fenerbahçe, Caner Erkin'e sosyal medya üzerinden şu sözlerle veda etti:

"Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar ve kupalar kazanan, taraftarımızdan ‘fişek’ lakabını alan Caner Erkin’e bugüne kadarki emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar ve kupalar kazanan, taraftarımızdan ‘fişek’ lakabını alan Caner Erkin’e bugüne kadarki emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.



Fenerbahçe Spor Kulübü — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 6, 2021

Caner Erkin’in Fenerbahçe kariyeri

Sarı-lacivertli kulübe ilk olarak 2010 yılında CSKA Moskova’dan transfer olan Caner, Fenerbahçe’deki ilk döneminde altı sezon forma giydi ve ardında İtalya Serie A devi Inter’in yolunu tuttu.

Inter’de sadece bir ay idmanlara çıkan milli oyuncu, daha sonra Beşiktaş’a kiralandı. Siyah-beyazlılar, bir sezon sonra Caner’in bonservisini aldı.

Beşiktaş’ta toplamda dört sezon geçiren ofansif sol bek, 2020’de eski takımı Fenerbahçe ile yeniden sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon 37 kez Fenerbahçe formasını giyen Caner, kariyeri boyunca ise sarı-lacivertli kulüp için 250 kez sahadaydı.

Milli futbolcu, söz konusu 250 mücadelede 16 gol atıp 58 asist yaptı.