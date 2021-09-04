Romelu Lukaku ve Simone Inzaghi'den ofiste çok özel zirve

Chelsea'nin yeni golcüsü, İngiliz ekibinden gelen üç teklifi reddeden Inter'i transfere nasıl ikna ettiğini açıkladı.

Juventus'un dokuz sezonluk hanedanlığına son verip, şampiyonluğa ulaşan Inter'de bu başarının başrolünü oynayan Romelu Lukaku, Chelsea'ye transferinin arka planını anlattı. İtalyan ekibinin Londra temsilcisinden gelen üç teklifi reddetmesi sonrasında Inter'in yeni teknik direktörü Simone Inzaghi ile görüştüğünü belirten Lukaku, ayrılmak için teknik direktöründen yardım istediğini söyledi.

Lukaku ne söyledi?

Hln'ye yaptığı açıklamada Inter'i çok sevdiğini belirten dünyaca ünlü golcü, İtalyan ekibini Chelsea dışında bir takım için bırakmasının mümkün olmadığının altını çizdi:

"Chelsea'nin üçüncü teklifiyle beni almak için kararlı olduğunu anlamıştım ve artık Inter'e konsantre olamıyordum. Chelsea 110 milyon euro ve Zappacosta'yı teklif etmişti ama Inter bu teklifi kabul etmedi. Ben de Simone Inzaghi'nin ofisine gidip, anlaşmanın sağlanması için aracılık yapmasını istedim. Inter'de mutluydum ama yeniden Chelsea'ye dönmek istiyordum."

İlk döneminde etkili olamadı

Inter'deki iki yıllık kariyerinde 95 maça çıkan ve 64 gol atan Lukaku, Inter'e 75 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. 115 milyon euro karşılığında Chelsea yolunu tutan Lukaku, takımıyla çıktığı ilk maçta Arsenal filelerini sarsarak oldukça iyi bir başlangıç yaptı.

Yeni takımıyla 2026'ya dek sözleşme imzalayan Lukaku, daha önce de Chelsea forması giymiş ancak başarılı olamamıştı.

Anderlecht forması giydiği dönemde ülkesinden ilk olarak Chelsea için ayrılan 28 yaşındaki golcü, önce West Bromwich Albion ardından da Everton'a kiralanmıştı. Sonrasında bonservisiyle gittiği Everton'da oldukça dikkat çeken bir performansa imza atan Lukaku, Manchester United'a ise arzulanan Premier Lig şampiyonluğunu kazandıramamıştı.

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