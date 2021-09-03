YORUM | Pjanic'in Beşiktaş'a katacakları

Miralem Pjanic, Beşiktaş'ı her şeyden önce merkezde oyun kurma becerisi ve seçenekleri artan bir takıma dönüştürecek.

Beşiktaş taraftarları, Michy Batshuayi hatta uzun süre gündemi işgal eden Alex Teixiera'dan daha büyük ses getirecek bir oyuncunun takıma katılacağını beklemiyordu. Bir stoper ya da Gedson Fernandes gibi tanıdık bir merkez oyuncusuyla kapatılması beklenen transfer sezonu, dünyanın sayılı merkez oyuncularından birinin, Miralem Pjanic'in sürpriz transferiyle başka bir boyuta taşındı.

Boşnak oyuncunun Lyon'da başlayan Roma'da devam eden ve Juvetus'ta zirveye ulaşan çıkışı onu olgunluk döneminde kaostaki Barcelona'ya götürmüştü. Ancak takımda işlerin yolunda gitmeyişi, Koeman ile değişim sürecindeki Katalan ekibinde Pjanic'in verimli olmasını engelledi.

Miralem Pjanic Beşiktaş'a neler katabilir?

Daha önce bir röportajında bu oyunu basit oynamanın onu güzel hale getirdiğini ve kendisini cezbettiğini söylemişti Pjanic. "Topa nasıl dokunduğum, nasıl pas verdiğim ve onu nasıl taşıdığım oyunumu anlatıyor. Yerden, ayağa ve kolektif oynayan takımları izlemeyi seviyorum."

Pjanic topa hükmeden, ilk dokunuşuyla bile adam eksiltebilen, çok iyi top saklayan ve menzil fark etmeksizin pas dağıtımında ustalaşmış bir oyuncu. Üst düzey oyun görüşüyle merkezdeki üç farklı pozisyonda (6, 8,10) oynama becerisine ve pozisyon bilgisine sahip. Bunun yanı sıra, son dakikaya dek oyunun içinde kalan, çalışkan bir takım oyuncusu. Pjanic'in geçtiğimiz sezonki Beşiktaş'ın oyun kurgusu ve hücum geçişleri düşünüldüğünde siyah beyazlılara neler katabileceğine bakalım.

1-) Oyunu artık merkezden de kurabilme

Beşiktaş'ın oyun kurulumunda Rachid Ghezzal tek seçenekti. Sağ kanatta ters ayaklı bir oyun kurucu-kanat rolünde oynayan Cezayirli oyuncunun içe kat edişi, ceza sahasına gönderdiği kavisli toplar ya da kanatta Rosier'e açtığı koşu yolları, atak geçişlerinde Beşiktaş'ın temel hücum planlarının başında geliyor. Merkezde Josef ve Atiba'nın sınırlı oyun kuruculuk meziyetleri göz önüne alındığında savunmadan ilk topları alan ve hücum geçişlerini merkezden başlatma ihtiyacını karşılayacak oyuncu Pjanic olacaktır.

2-) Sadece iç koridorlara değil, kaleye direkt ve savunma arkası uzun toplarla gitme

Pjanic'in en önemli özelliklerinden biri, orta ve uzun menzilli pasları doğrudan üçüncü bölgedeki oyunculara isabetli bir şekilde yollaması. Beşiktaş, 2. bölgede alan bırakmayan rakiplerle bu sene Avrupa'da karşılaşacak. Hücum hattında Batshuayi'nin yanı sıra, kanat ve iç koridorlarda Larin, N'Koudou gibi stoper-bek arasına koşu yapan hareketli oyuncular olduğu düşünülünce; Pjanic'in bu oyunculara atacağı direkt-uzun paslarla sürpriz gol pozisyonları bulma ve savunmaların dengesiz yakalanma ihtimali yüksek.

3-) Tempo ayarlama ve topa daha çok hükmetme

Beşiktaş karşı preslerle ve ikinci topları alarak yüksek tempoda oynadığında sonuç alan (çoğunlukla da erken sonuç alan) bir takım. Bu temponun hem oyun içinde hem de sezon genelinde sürdürülebilir olması mümkün değil. Oyunun son bölümlerine doğru takımı hücuma taşıyan Josef, Ghezzal, Rosier gibi bazı oyunculara fazla yük binmesinden dolayı düşüşler yaşanabiliyor. Bununla birlikte oyun kontrollü bir şekilde oynanmaya çalışıldığında takımın hücum ritmi tamamen kayboluyor. Bu nedenle takımın ortas ahada topa hükmederek, tempoyu ayarlamasını sağlayacak bir oyun aklına ihtiyacı vardı. Pjanic'in belki de en büyük katkılarından biri bunu sağlamak olacak.

4-) Faul kazandırma ve frikik golleri

Pjanic topu çok iyi saklayan ve bu sayede fazla sayıda faul alabilen bir oyuncu. Bu da rakipleri merkezde kart problemine itebileceği gibi Pjanic'in baskı görmeden rahat oyun kurmasını da sağlayabilir. Bunun yanında duran topları oldukça etkili şekilde kullandığı için çok sayıda gol ve asiste imza atabiliyor. OPTA verilerine göre, Boşnak oyuncu Avrupa'nın 5 büyük liginde 2011-2012 sezonundan bu yana 36 frikik golü atan Lionel Messi'nin ardından 16 golle en fazla frikik golü atan ikinci isim oldu.

Tüm bunlar değerlendirildiğinde Pjanic, Beşiktaş'a hücum geçişlerinde yaratacağı seçeneklerle geçtiğimiz sezon fazlasıyla ihtiyaç duyulan farklı planlara katkı sunacaktır. Beşiktaş'ın bu sezon en önemli transferi.