Romelu Lukaku Serie A şampiyonu Inter’de kalıyor

Premier Lig takımlarının transfer gündeminden düşmeyen Lukaku, İtalya’da mutlu olduğunu açıkladı.

Inter ile Serie A’da şampiyonluğa uzanan Romelu Lukaku, yaptığı açıklamayla transfer spekülasyonlarına noktayı koydu.

Belçikalı golcü sergilediği müthiş performansla, Inter’in 11 yıl aradan sonra yeniden İtalya’nın zirvesine çıkmasında önemli rol oynadı.

Lukaku’nun yeni sezonda Premier Lig’e döneceği yönünde iddialar ortaya atılmış, talipler arasında Chelsea ve Manchester City öne çıkmıştı.

Chelsea'de transfer hedefi Inter'in yıldızı Romelu Lukaku

Inzaghi ile görüştü

Belçika televizyonu VTM’ye konuşan Lukaku, Inter’in yeni teknik direktörü Simone Inzaghi ile yaptığı görüşmeden bahsetti ve geleceğiyle ilgili kararını açıkladı.

“Evet,kalıyorum. Yeni teknik direktörümüzle çoktan iletişime geçtim. Belki de bunu şu an söylememeliyim.”

“Olumlu bir görüşmeydi. Önümüzde ligi yeniden kazanma hedefi var. Inter’de mutluyum.”

Conte övgüsü

Lukaku, geçen ay Inter’den ayrılan Antonio Conte’den de övgü dolu sözlerle bahsetti.

“Futbol kariyerimde ulaştığım seviyeyi ona borçluyum. Israrla taktik çalışmalarının üzerinde duruyor. Başlarda daha çok bireysel çalışmalar yaptık, taktiksel açıdan gelişmek için birçok video izledim."

"Eleştirileri her zaman yapıcıydı. Sadece eleştirmiş olmak için değil, beni daha iyi bir oyuncu yapmak için eleştiriyordu.”

“Her gün bu rutini tekrarlayınca, benim gibi tamamen futbola odaklanmış birinin daha iyi bir oyuncuya dönüşmesi kaçınılmaz.”

Çizme'de yeniden doğdu

Manchester United’dan Inter’e 2019/20 sezonunda transfer olan Lukaku, Çizme’deki ilk sezonunda ligi 23 golle tamamladı. Bu sezon ise Serie A’da 24 gol kaydederek en değerli oyuncu seçildi. Lukaku, Inter formasıyla çıktığı 95 maçta toplam 64 gol attı.

Profesyonel kariyerine Belçika’nın Anderlecht takımında başlayan Lukaku, 2011’de Chelsea’ye transfer oldu. 28 yaşındaki oyuncunun Premier Lig’deki ilk deneyimi umduğu gibi olmadı. Chelsea’de kadroya girmekte zorlanan Lukaku, üç yılda Maviler’in formasını sadece 15 kez giyebildi.

West Bromwich Albion ve Everton’da kiralık olarak oynayan Lukaku, aradığı sıcak yuvayı Merseyside’da buldu. 2014’te Everton’a imza atan Lukaku, burada kiralık dönemi de dahil olmak üzere 166 maçta 87 gol attı.

Başarılı üç sezonun ardından bu kez ligin bir başka devi Manchester United’ın yolunu tuttu. Kırmızı Şeytanlar adına 96 maça çıkan Lukaku, rakip fileleri 42 kez sarstı.

Belçika milli takımının da en önemli isimlerinden biri olan Lukaku'nun, milli formayla 91 maçta 59 golü var.

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