Real Madrid, Carlo Ancelotti'yi resmen açıkladı

Real Madrid, Everton Menajeri Carlo Ancelotti'nin takımın başına getirildiğini duyurdu.

Sezonu kupasız kapan Real Madrid, Teknik Direktör Zinedine Zidane ile yollarını ayırmıştı.

Bir süredir teknik direktör arayışlarını sürdüren İspanyol ekibi İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti'yi takımın başına getirdi.

İngiltere Premier Ligi'nde Everton'da görev yapan tecrübeli çalıştırıcı, gelecek sezon Real Madrid'i çalıştıracak.

Ancelotti, 2013-2015 yılları arasında da Real Madrid'i çalıştırmıştı.

61 yaşındaki antrenör Madrid ekibiyle bir Copa del Rey, bir Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Süper Kupası ve bir kez de FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi yaşamıştı.

Carlo Ancelotti'den ilk açıklama

İtalyan çalıştırıcı kendisine ait resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla Everton'a veda etti.

"Everton Kulübü'ne, oyuncularıma ve taraftarlara bana bu fantastik kulübü yönetme fırsatı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum.

"Her zaman kalbimde yer alan Real Madrid ile yeni bir mücadeleye başlamak için ayrılmaya karar verdim."

Ancelotti'nin ilk transferi Ruiz olabilir

Real Madrid ile yeni bir serüvene başlayan İtalyan çalıştırıcı kulüpten ilk transfer isteğini yaptı. Calcio Mercato'da yer alan habere göre, Ancelotti, Napoli'de forma giyen orta saha oyuncusu Fabian Ruiz'i Santiago Bernabeu'ya getirmek istiyor.

Barcelona'nın da listesinde bulunan oyuncu Ancelotti'nin göreve gelmesiyle birlikte rotasını Madrid'e kırabilir.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Everton bu sezon ne yaptı?

Everton bu sezon Premier Ligi 10. sırada tamamladı.

Deneyimli çalıştırıcı Ancelotti yönetimindeki Everton, ligdeki 38 karşılaşmada 17 galibiyet, sekiz beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.

Ancelotti yönetimindeki Everton, Merseyside derbisinde deplasmanda Liverpool'u yenerek 1999 yılından sonra bunu ilk kez gerçekleştirdi.