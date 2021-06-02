Kylian Mbappe’den Erling Haaland’a: Daha yolun başında

PSG’nin Fransız yıldızı, Erling Haaland’ın üst seviyede henüz yeni olduğunu düşünüyor.

Erling Haaland ile sıkça karşılaştırılan Kylian Mbappe, Borussia Dortmundlu santraforun kendini futbol dünyasına tanıtma aşamasında olduğunu söyledi.

2017’de yılında Monaco’dan PSG’ye transfer olan Mbappe, aradan geçen sürede jenerasyonunun en iyi oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Kariyerinde şimdiden 231 gole ulaşan Mbappe, Fransa ile Dünya Kupası’nı kazanarak başarısını uluslararası arenaya da taşıdı.

Parc des Princes’te parlak bir sezonu daha geride bırakan 22 yaşındaki yıldız, 2021 Ballon d’Or ödülü için favoriler arasında gösteriliyor. Ancak Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi sahnesine fırtına gibi giren Haaland da, ödül için adı geçen isimler arasında.

Zirvenin yeni ikilisi

Barcelona kaptanı Lionel Messi ile Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, uzun yıllardır tartışmasız biçimde futbolun zirvesinde. Birçoklarına göre, Mbappe ile Haaland, bu ikilinin ardından rekabetin yeni yüzleri olacak.

GQ’ya konuşan Mbappe, Haaland ile kendisini karşılaştırıp karşılaştırmadığı sorulduğunda şöyle yanıtlıyor:

“Daha ikinci yılı. Onu yeni tanıyoruz. Henüz yolun başında.”

“Başardıkları için onun adına mutluyum.”

Öte yandan Fransız oyuncu, kendini futbolun en iyileriyle kıyasladığını ve bunun gelişmek için sağlıklı bir yöntem olduğunu söylüyor.

“Kendimi her zaman yaptığım sporun en iyileriyle kıyaslarım. Tıpkı bir fırıncının kendini en iyi fırıncılarla kıyaslaması gibi.”

“En iyi kruvasanı kim yapıyor?”

“Neler yaptıklarını görmek için diğer oyuncuların maçlarını izliyorum. ‘Ben bunları yapabiliyorum, peki diğerleri de yapabiliyor mu?’ Sanırım onlar da beni izliyor.”

“Messi, Ronaldo’yu, Ronaldo da Messi’yi yukarı çekiyordu. Bu rekabet seviyeyi yükseltiyor.”

İstatistikler ne diyor?

Ligue 1’deki ilk tam sezonunda Monaco formasıyla şampiyonluğa ulaşan Mbappe, burada 60 maçta 27 gol kaydetti.

Ardından 150 milyon euro’ya PSG’ye transfer olan Fransız, başkent ekibiyle çıktığı 171 maçta 132 gol ve 60 asist üretti.

Parc des Princes’te şimdiden 10 kupa kaldıran Mbappe, ligde üç şampiyonluk daha yaşarken, bir kez de Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Haaland ise Avrupa sahnesinde sesini yeni duyuruyor.

2020/21 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 8 maçta 10 gol atan Haaland, turnuvanın gol kralı oldu. Norveçli, Bundesliga’da ise Dortmund adına 30 gol kaydetti.

Ocak 2020’de Red Bull Salzburg’dan transfer edilen 20 yaşındaki golcü,59 maçta 57 golle göz kamaştırdı. Ancak şu ana kadar yalnızca Almanya Kupası’nı kaldırabildi.

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