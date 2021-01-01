Zinedine Zidane Florentino Perez'i suçladı: Real Madrid'de bana inanç kalmadı

Zinedine Zidane, taraftarlara hitaben yazdığı açık mektupta Real Madrid’den neden ayrıldığını anlattı.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez’i, kulüpteki son sezonunda kendisine saygı göstermediği için eleştiren Zidane, ayrılık sebebi olarak ise inanç yoksunluğunu gösterdi.

2016-2018 ve 2019-2021 yılları arasında iki kez Real Madrid’i çalıştıran Zidane, üç Şampiyonlar Ligi ve iki La Liga şampiyonluğu yaşamıştı. Ancak Real Madrid’in 11 yıl sonra ilk kez sezonu kupasız kapatması, Fransız çalıştırıcıyı bir kez daha yol ayrımına getirdi.

Veda mektubu

Florentino Perez’le olan ilişkisinde yaşanan çatlaklardan bahseden Zidane, takımın kötü gittiği dönemde başkandan yeterli desteği göremediğinden yakındı. Zidane, İspanyol AS gazetesinde yayınlanan mektupta doğrudan taraftarlara seslendi:

“Sevgili Real Madrid taraftarları, Madrid’e gelip beyaz formayı sırtıma geçirdiğim ilk günden bu yana, 20 yıldır bana sevginizi gösterdiniz. Bu mektubu, size veda etmek ve ayrılık kararımı açıklamak için yazıyorum.”

“Gidiyorum, ama teknik direktörlükten bıktığım için değil. Mayıs 2018’de iki buçuk yılın ardından ayrılmıştım, çünkü kazanılan kupaların ve şampiyonlukların ardından, takımın en üst seviyede kalabilmek için yeni bir yaklaşıma ihtiyacı olduğunu düşünüyordum.

"Şu anda ise durum farklı. Ayrılıyorum, çünkü kulübün bana inancı kalmadığını hissediyorum. Orta veya uzun vadeli planlar için gereken desteğe sahip değilim.”

“Real Madrid gibi bir kulüpteki beklentilerin farkındayım. Kazanamadığınızda ayrılmalısınız. Ama unutulan önemli bir nokta var. Oyunculara ve kulüpte çalışan 150 kişiye kattığım her şey göz ardı ediliyor.”

"Kazanmak için doğdum"

Modern futbolda teknik direktörlerin bir kulüpte uzun süre kalması için ikili ilişkilerin önem taşıdığını belirten Zidane, basına sızdırılan haberlerden şikayet etti:

“Ben kazanmak için doğdum ve buraya kupalar kazanmak için geldim. Fakat hayatın kendisi, insanlar ve onların hissettikleri kazanmaktan bile daha önemli. Bu faktörlerin bir kulübün başarısındaki rolü dikkate alınmıyor. Beni bu yüzden eleştirenler bile oldu.”

“Beraber başardıklarımıza saygı gösterilmesini istiyorum. Son birkaç ayda başkanla ve kulüple olan ilişkimin diğer teknik direktörlere göre farklı olmasını beklerdim. Elbette ayrıcalık istemiyorum, sadece geçmişi biraz daha hatırlayabilmeliydik.”

“Günümüzde teknik direktörlerin büyük kulüplerdeki ömrü iki yıl. Bunun ötesine geçmek için insan ilişkileri olmazsa olmaz. Bu paradan da, şöhretten de daha önemli.”

“Mağlubiyetin ardından, basında bir sonraki maçı kaybedersek kovulacağıma dair haberler görmek beni çok üzdü. Basına kasıtlı olarak sızdırılan bu haberler beni ve takımı olumsuz etkiledi. Şüphe ve anlaşmazlık tohumları ekildi.”

“Sonuna kadar yanımda kalan oyunculara sahip olduğum için şanslıyım. İşler kötüye gittiğinde harika galibiyetler alarak beni kurtardılar. Çünkü onlar bana, ben de onlara inanıyordum.”

Zidane’ın halefi kim olacak?

Goal’ün edindiği bilgilere göre, Paris Saint-Germain teknik direktörü Mauricio Pochettino, arayıştaki Real Madrid’in listesinde ilk sırada.

PSG yönetimine ayrılmak istediğini bildiren Arjantinli teknik adamın eski takımı Tottenham’a da dönebileceği konuşuluyor.

Real Madrid için dile getirilen diğer adaylar ise, Inter’le yollarını ayıran Antonio Conte ve altyapının başındaki Raul.

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