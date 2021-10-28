Romelu Lukaku, Manchester City'nin kapısından dönmüş

Chelsea'nin yıldız golcüsü Romelu Lukaku, bir başka İngiliz devinden de teklif almış.

Inter’le Serie A şampiyonluğu yaşayan Romelu Lukaku, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde 115 milyon euro karşılığında eski takımı Chelsea’ye transfer olmuştu.

Belçikalı golcünün menajeri Federico Pastorello, 2020 yılında Manchester City’nin Belçikalı golcüyü transfer etmek istediğini açıkladı.

Neler söylendi?

The Telegraph’a konuşan yıldız oyuncunun temsilcisi, pandeminin yarattığı ekonomik koşullardan ötürü bu transferin rafa kalktığını duyurdu: “Kimseyi hayal kırıklığına uğratmadan şunu söyleyebilirim ki, buraya gelmeden bir yıl önce Manchester City’den teklif almıştık.”

“Pandemi sürecinde uçuşları ayarlamak ve insanlarla bir araya gelmek gibi konular oldukça karmaşık bir haldeydi. Görüşmelerimiz ciddileşmeye ve resmileşmeye başladı, ancak son anda fikirlerini değiştirdiler veya bunu gerçekleştirmeye hazır değildiler.”

“Dürüst olmam gerekirse, ilk sezonun ardından bunun gerçekleşmesi neredeyse imkansızdı. Henüz Inter’le lig şampiyonluğunu yaşamamıştı ve bunu gerçekten başarmak istiyordu. Sonrasında City, bu yaz ise Harry Kane transferine yönelmişti.”

Lukaku’nun Chelsea’ye dönüşü

Inter’in 11 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğunda başrol oynayan Lukaku, yakaladığı çıkışın ardından Chelsea’nin bir numaralı transfer hedefi haline gelmişti.

Pastorello, oyuncusunun ilk etapta Chelsea transferine dair bazı kuşkularının olduğunu; ancak kendisine Londra ekibine geri dönmesine dair tavsiyeler verdiğini açıkladı:

“Romelu’ya bunun bir ‘Ya şimdi, ya da asla!’ durumu olduğunu anlattım çünkü ilk başta bunun farkında değil gibiydi.”

“Ona bazı trenlerin gelip geçeceğini ve yeniden gelmeyeceğini anlattım. Transfer pazarından ve içinde bulunduğumuz durumdan ötürü çok fazla alternatifimiz yoktu ve bu Romelu’nun treniydi.”

“Chelsea’nin ona dair hiçbir zaman bir kuşkusu yoktu ancak bence yine de bazı şeyleri iki kez gözden geçirmek durumunda kaldılar. Inter’i ikna etmek için birçok teklifte bulundular.”

“Masada dört teklif vardı ve beşincisinde görüşmelere nokta koyabilmişlerdi. Bence herkes bunun iyi bir anlaşma olduğunu düşünüyor.”

Daha fazla okuma