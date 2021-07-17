Romelu Lukaku, Inter’e garanti verdi

Romelu Lukaku’nun menajeri, Belçikalı oyuncunun Inter’deki geleceğiyle ilgili endişelenecek bir durum olmadığını açıkladı.

Adı Chelsea ve Manchester City ile anılan Romelu Lukaku, menajerinin açıklamasına göre yeni sezona Inter formasıyla girecek.

Inter yönetimiyle bir görüşme yapan Federico Pastorello, kulüp binasından çıkarken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ne söyledi?

Lukaku’nun Inter’den ayrılmayı düşünmediğini belirten Pastorello, taraftarların yüreğine su serpti.

“Romelu şu an tatilde, bu tatili haketti. Kulüple arasında hiçbir problem yok.”

“Buraya Lukaku değil Keita’yla ilgili bir görüşme yapmaya geldim.”

Keita Balde, Inter'e dönebilir

Bonservisi Monaco'nun elinde olan Keita Balde, geçen sezon kiralık olarak Sampdoria forması giymişti.

26 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu, 2018/19 sezonunda yine Monaco'dan Inter'e kiralanmış, Serie A'da çıktığı 24 maçta beş gol kaydetmişti.

Inter krizin eşiğinden döndü

Pandemi nedeniyle finansal kriz tehlikesiyle karşı karşıya kalan Inter’in yaz döneminde oyuncu satmak zorunda kalabileceği konuşuluyordu.

Geçen sezon takımı Serie A şampiyonluğuna taşıyan Antonio Conte, başkan Steven Zhang ile yaşadığı anlaşmazlık ve yönetimin kadronun korunacağına dair garanti verememesi nedeniyle görevinden ayrılmıştı.

Ancak son anda devreye giren ABD’li yatırımcılar, Inter’i son çareye başvurmaktan kurtarmıştı. Kulübün %31.5’lik hissesini satın alan Oaktree Capital Group, kasaya 276 milyon euro’luk bir nakit girişi sağladı.

Ardından Achraf Hakimi’yi 60 milyon euro’ya PSG’ye satan Inter, böylece ekonomik açıdan rahatladı.

En verimli sezonunu geçirdi

Belçikalı yıldız Romelu Lukaku’nun Inter ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2019’da Manchester United’dan transfer edilen 28 yaşındaki oyuncu, Inter formasıyla 95 maçta 64 gol attı.

Kariyerinin en iyi dönemini geçiren Lukaku, geçen sezon Serie A’da 36 maçta 24 gol, 10 asist üreterek en fazla gol katkısı yaptığı sezonu geride bırakmıştı.

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