Maurizio Sarri, Lazio taraftarlarına rest çekti: “Muriqi’yi rahat bırakın”

Lazio antrenmanında Vedat Muriqi’yi protesto eden taraftarlar karşılarında teknik direktör Maurizio Sarri’yi buldu.

Yeni sezon hazırlıklarını İtalya’nın Auronzo di Cadore bölgesinde sürdüren Lazio’nun bugünkü idmanında ilginç bir olay yaşandı.

Çalışmayı izleyen bazı taraftarlar, Kosovalı forvet oyuncusu Vedat Muriqi’ye sözlü saldırıda bulundu. Bunu duyan teknik direktör Maurizio Sarri ise hemen duruma el koydu.

Sarri, “Muriqi hakkında bir şey söylediğinizi duyarsam, sizi dışarı attırırım” sözleriyle taraftarları sert bir şekilde uyardı. Deneyimli çalıştırıcının taraftarlara konuştuğu anlar kameralara da yansıdı.

🔵⚪️ Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri antrenmanı izlemeye gelip, Vedat Muriqi'ye tepki gösteren taraftarlara tepki gösterdi. pic.twitter.com/PbcbISeY0S — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 17, 2021

Hayal kırıklığı yarattı

Muriqi geride bıraktığımız sezonda sergilediği performansla Lazio taraftarlarının en çok eleştirdiği oyunculardan biri olmuştu.

Lazio’nun geçen yaz Fenerbahçe’den 18,5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Muriqi, Serie A’da çıktığı 27 maçta sadece bir kez gol sevinci yaşayabildi.

27 yaşındaki oyuncu bir önceki sezon Süper Lig’de 32 maçta 15 gol, 6 asistle oynayarak dikkat çekmeyi başarmıştı.

Kampa iyi girdi

Lazio'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı bir antrenman maçında ileri uçta görev yapan Muriqi, 3-0 sonuçlanan karşılaşmanın tüm gollerine imza atarak kamp dönemini çok iyi açtı.

Sarri sahip çıktı

Bu yaz Simone İnzaghi’nin yerine Lazio’nun başına geçen Maurizio Sarri, disiplinli yapısı ve oyun bilgisiyle tanınıyor. Ancak oyuncularla olan ilişkisi Sarri’nin zayıf yönlerinden biri olarak görülüyor. Muriqi’ye bu şekilde sahip çıkması, belki de bu alanda kendini geliştirdiğinin bir kanıtı.

Lazio ile anlaştıktan sonra Sportitalia'ya bir röportaj veren Sarri, Juventus'u çalıştırdığı dönemde Cristiano Ronaldo ile yaşadığı zorluklardan bahsederken bu konuya değinmişti.

“Ronaldo ile çalışmak kolay değil. Hem takımın çıkarlarını, hem de onun bireysel çıkarlarını gözetmek zorundasınız. Dürüst olmak gerekirse ben menajerlikte antrenörlük kadar iyi değilim. Sahada olmaktan daha fazla keyif alıyorum.”

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