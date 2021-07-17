ÖZEL | Alex Moreno'dan Galatasaray'a olumsuz yanıt

Adı Galatasaray ile anılan İspanyol sol bek şimdilik takımı Real Betis’ten ayrılmayı düşünmüyor.

Galatasaray’ın devam eden sol bek arayışında son günlerde Layvin Kurzawa’nın ismi ön plana çıkarken, listede yer alan diğer oyuncu Alex Moreno ile ilgili olumsuz bir gelişme yaşandı.

Goal, Alex Moreno’nun önceliğinin gelecek sezon da Real Betis forması giymek olduğunu öğrendi. Moreno’nun yakın çevresinden alınan bilgilere göre, 28 yaşındaki oyuncu transfere yalnızca kendisinin de onay vereceği bir kulübe satılması halinde sıcak bakacak.

Moreno’yu 2019’da Rayo Vallecano’dan 7 milyon euro karşılığında transfer eden Betis, ekonomik açıdan tatmin edici bir teklif gelmediği sürece Moreno’yu elden çıkarmayı düşünmüyor.

Geçen sezon La Liga'da 23 maçta görev alan Moreno, üç asist üretmişti.

Betis gençlere güveniyor

Transfer yapabilmek için öncelikle oyuncu satması gereken Betis’in, bu nedenle Moreno’dan vazgeçebileceği konuşuluyordu. Ancak birçok kulübün transferde benzer bir politika izlemesi, şu anda satış yapmak isteyen takımların işini zorlaştıran bir faktör olarak dikkat çekiyor.

Betis, sol bek pozisyonunu geçen sezon kiralık olarak takımda forma giyen Juan Miranda ile takviye etmişti. Barcelona’dan bonservisi alınan 21 yaşındaki oyuncu, Moreno’nun ayrılması durumunda ilk 11’de görev yapacak.

Miranda’nın yedeği olarak bir diğer genç oyuncu Jose Calderon’u düşünen Betis, sol beke transfer yapmayı planlamıyor. Moreno’nun satışıyla oluşacak bütçe diğer mevkilere oyuncu eklemek için kullanılacak.

Kurzawa için kulüple anlaşıldı

Kurzawa, geleceğine dair kararını verdi

Galatasaray, Kurzawa’nın kulübü PSG ile her konuda anlaşma sağladı. Fransız oyuncu Galatasaray’a ‘evet’ demesi halinde gelecek sezon sarı kırmızılı formayı giyecek.

Fakat L’Equipe’in haberine göre Kurzawa, PSG’den ayrılmak için aceleci davranmıyor ve yoluna Premier Lig’de devam etmek istiyor.

Henüz bir İngiliz ekibinden teklif almayan 28 yaşındaki başarılı oyuncu, transfer döneminin sonuna kadar Ada’dan gelecek teklifleri bekleme kararı aldı.

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