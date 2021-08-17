Romelu Lukaku Chelsea için bir yıl önce transfer yapmış!

Belçikalı yıldız Chelsea'ye transfer olmadan bir yıl önce, Londra ekibi için çalışmaya başladığını açıkladı.

Inter'i Serie A'da şampiyonluğa taşıdıktan sonra eski takımı Chelsea'ye dönen Romelu Lukaku, yeni takım arkadaşı Kai Havertz ile birlikte oynamak için sabırsızlandığını söyledi. Bu sezon Londra ekibinin lideri olması beklenen Belçikalı golcü, Havertz'in Leverkusen'den Chelsea'ye transfer sürecine ilişkin bir de itirafta bulundu.

Lukaku ne söyledi?

Bir yıl önce Havertz ile konuştuğunda kendisine Chelsea'ye transfer olması gerektiği önerisinde bulunduğunu belirten 28 yaşındaki oyuncu, yeniden Chelsea forması giyecek olmasının heyecan verici olduğunu belirtti:

"Avrupa Ligi'nde birbirimize karşı oynadığımızda Havertz ile konuştum ve ona Chelsea'ye gitmesini söyledim. Havertz'in bu konuşmayı hatırlayıp hatırlamadığını bilmiyorum ama burada onunla birlikte oynayacak olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Chelsea'de henüz tamamladığım bir işim vardı ve bu hayatımın fırsatı."

"Hayal kurmak gerekiyor"

Chelsea'nin büyük hedefler peşinde koşmaya devam ettiğini belirten Lukaku, bu hedefleri gerçekleştirmek için elinden geleni yapacağının altını çizdi:

"Chelsea'ye bir gün geri dönmem gerekiyordu. İnsan olarak hayal kurmalı ve kendinize hedefler koymalısınız. Fırsat doğru zamanda geldi. Kulüp şampiyonluklar kazanmaya devam ediyor ve bu teklif kariyerim açısından hayatımın en önemli fırsatıydı. Bir santrforun ihtiyaç duyduğu tüm yönlerde ustalaşmaya çalıştım ve artık hazırım."

Drogba ile grup

Chelsea'nin efsane golcüsü Didier Drogba ile ortak bir Whatsapp grubunda yer aldığını belirten Lukaku, efsane isimle ilişkisinin kendisi açısından çok özel olduğunu belirtti:

"Drogba ile birkaç günde bir iletişim kuruyoruz. Birlikte yer aldığımız bir grup var ve bu sayede sürekli iletişim halindeyiz. Geri dönerken soracak birçok sorum vardı ve o hala buradaki çok sayıda insanı tanıyorum. Transfer son aşamaya geldiğinde bana fazlasıyla yardımcı oldu. Şimdi sadece takım arkadaşlarımı ve teknik direktörümüzü tanımam gerekiyor."

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