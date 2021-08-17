Romelu Lukaku, Chelsea'deki yeni rolünü açıkladı

Premier Lig'de yeniden boy gösterecek olan Romelu Lukaku, Thomas Tuchel'in kendisine biçtiği role hazır.

Chelsea'nin yeni forveti Romelu Lukaku, Inter ile geçirdiği iki yılın kendisine "bir forvet oyuncusunun ihtiyaç duyduğu tüm yönlerde ustalaşmasına" yardımcı olduğunu söylüyor.

Genç yaşında boy gösterdiği Stamford Bridge'e 10 yılın ardından dönüş yapan Romelu Lukaku, bu süreçte futbol dünyasının sayılı forvetlerinden biri oldu.

Premier Lig kariyeri sönük geçen Belçikalı, Antonio Conte yönetimindeki Inter'de formunu yeniden buldu.

Romelu Lukaku ne söyledi?

Chelsea'nin resmi internet sitesine konuşan Belçikalı golcü, kendisini artık eksiksiz hissettiğini söylüyor:

"Daha eksiksiz hissediyorum. Bir forvet oyuncusunun ihtiyaç duyduğu tüm yönlerde ustalaşmaya çalıştım, her zaman küçük ayrıntıları ve güçlü yönlerimi geliştirmeye devam etmek istiyorum."

"Ben bir liderim ama aynı zamanda herkesin rahat ve güvende hissetmesini sağlayan biriyim. Benim liderlik etme şeklim bu."

"Maçta zor bir anda bana güvenebilirler. Takım arkadaşlarımı her zaman cesaretlendireceğim, onlarla asla tartışmayacağım."

Lukaku, Thomas Tuchel ile konuştu mu?

"Evet elbette! Çok net bir konuşma yaptık, takımda bir lider olmamı istiyor."

"Benim rolüm, oyun planının ne olduğuna ve menajerin benden ne istediğine bağlı olacak.

Odak noktası olmamı istiyorsa ya da arkadaki boşluklara kaçmamı istiyorsa bunu yapabilirim. İtalya'da geçirdiğim iki yıl, bir forvet oyuncusu için oyunun tüm yönlerinde ustalaşmama yardımcı oldu ve artık hazırım."

"Oynadığımız sistemi seviyorum. İkili veya tek başıma oynayabilirim, sisteme alışkınım çünkü Belçika milli takımıyla bu şekilde oynuyoruz, kolayca adapte olabilirim."

Serie A neden bu kadar faydalı oldu?

İtalyan ve İngiliz futbolu arasındaki farklarla ilgili konuşan Lukaku şunları söyledi:

"İtalya taktik ve teknik olarak daha iyi bir lig ancak İngiltere'de her şey dirençli kalmakla ilgili. Farkı yaratan da bu."

"Ama benim için sorun değil çünkü sekiz yıldır buradayım ve ne ile karşılaşacağımı biliyorum. Ligi tanıyorum, şimdi önümüze bakmalıyız."

"Geliştim ve geldiğim takım çok güçlü bir takım, bu yüzden şimdi Premier Lig için mücadele ederek bunu sahada kanıtlamamız gerekiyor."

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