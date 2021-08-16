Fatih Karagümrük'ün İtalyan teknik direktörü, Sassuolo'da birlikte çalıştığı Merih'in Atalanta’ya transferini değerlendirdi.

ÖZEL | Onur Özgen @ozgenonur

Cristian Romero’yu Tottenham’a gönderen Atalanta, Arjantinli stoperin yerini Merih Demiral ile doldurdu.

İtalyan ekibi, 23 yaşındaki millî oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.

Merih ile Sassuolo’daki yardımcı antrenörlük döneminde birlikte çalışan, şimdilerde ise Fatih Karagümrük’ün teknik direktörlüğünü yapan Francesco Farioli, millî oyuncunun transferini Goal Türkiye’ye yorumladı.

Farioli neler söyledi?

Merih'ten övgüyle bahseden Farioli, Atalanta’nın onun için doğru adres olduğunun altını çizdi.

“Benim için ‘Demi’ hem insan hem de futbolcu olarak üst düzey biri.

“Bir süper yıldız olarak anılmak için top tekniğini geliştirmeye devam etmesi gerekiyor. Ancak Merih şu anda da Avrupa’nın en büyük altı kulübünde düzenli olarak forma giymek için gereken her özelliğe sahip.

“Oyuncunun gelişimini sürdürmesi ve kariyerine seviye atlatabilmesi için Atalanta harika bir yer, Gian Piero Gasperini de bunun için en uygun teknik direktör.

“Atalanta’nın oyun tarzı; Merih'in mantalitesi, fiziksel özellikleri ve teknik becerileriyle uyum gösteriyor. İki taraf için de ideal bir eşleşme.

“Sezon sonunda Atalanta'nın Merih’in bonservisini alacağına inanıyorum. Ayrıca Merih’in yakın gelecekte futbolun elit kulüplerinde boy göstermeye devam edeceğini de düşünüyorum.”

Merih Demiral'ın kariyeri

Fenerbahçe altyapısı çıkışlı olan Merih Demiral, 2017 yılında Sporting Lizbon'un B takımına transfer oldu.

2018-19 sezonunda Alanyaspor'a kiralanan ve performansıyla adından çokça söz ettiren millî oyuncu, devre arasında ise Serie A ekiplerinden Sassuolo'nun yolunu tuttu.

Çıkışını burada da devam ettiren başarılı stoper, 2019-20 sezonunda İtalyan devi Juventus'a imza attı.

Aynı sezonda uzun süreli bir sakatlık geçiren Merih, son iki sezonda Juventus formasını tüm kulvarlarda toplamda 32 kez terletebildi.

23 yaşındaki oyuncunun A Millî Takım'da da 24 maçı bulunuyor.