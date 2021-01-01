Roma'ya bir Türk daha yolda: Transfer hedefi Orkun Kökçü
Milli takım forması da giyen Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in bonservislerini elinde bulunduran ancak her iki oyuncuyu da bu sezon kiralık olarak farklı takımlara göndermeyi tercih eden Roma yeniden yapılanıyor.
İtalyan basını bu yeniden yapılanma kapsamında üçüncü Türk oyuncunun da takıma katılabileceğini belirtti.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre sezon sonunda Portekizli teknik direktörü Paulo Fonseca ile yollarını ayırmaya hazırlanan Roma, teknik direktörlük koltuğuna Juventus'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Maurizio Sarri'yi oturtacak.
Şenol Güneş davet etmişti
Sarri ile yapılan görüşmeler sonunda transfer listesini şekillendiren Roma'nın listesinde bir de Türk oyuncu yer alıyor.
Bu sezon Feyenoord'da sergilediği performansla dikkatleri çeken milli oyuncu Orkun Kökçü'nün transfer edilmesini isteyen Sarri, 4-3-3'ünün merkezine Orkun'u koymayı planlıyor.
Şenol Güneş tarafından A Milli Takım'a da davet edilen 20 yaşındaki oyuncu bu sezon Hollanda Ligi'nde 19 maçta iki gol ve iki asistle mücadele etmişti.
Büyük olasılıkla Avrupa'da yok
Serie A'da Avrupa kupalarına katılma potasının altı puan gerisinde yer alan Roma son beş haftada bir futbol mucizesi olmaması halinde gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alamayacak.
Paolo Fonseca'nın takımı UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kalsa da ilk maçta Manchester United'a 6-2 yenilmişti.
Roma'nın transfer listesi
|Oyuncu
|Takımı
|Juan Musso
|Udinese
|Pierluigi Gollini
|Atalanta
|Jannik Vestergaard
|Southampton
|Unai Nunez
|Athletic Bilbao
|Teun Koopmeiners
|AZ Alkmaar
|Orkun Kökçü
|Feyenoord
|Nahitan Nández
|Cagliari
|Serdar Azmoun
|Zenit
|Arkadiusz Milik
|Napoli
Roma'da satış listesine konulacak oyuncular
|Oyuncu
|Mevki
|Antonio Mirante
|Kaleci
|Pau Lopez
|Kaleci
|Federico Fazio
|Stoper
|Davide Santon
|Sağ bek
|Juan Jesus
|Stoper
|Amadou Diawara
|Orta saha
|Bruno Peres
|Sağ bek
|Carles Perez
|Sağ kanat
|Javier Pastore
|Orta saha