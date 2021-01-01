Roma'ya bir Türk daha yolda: Transfer hedefi Orkun Kökçü

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Roma, Feyenoord forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istiyor.

Milli takım forması da giyen Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in bonservislerini elinde bulunduran ancak her iki oyuncuyu da bu sezon kiralık olarak farklı takımlara göndermeyi tercih eden Roma yeniden yapılanıyor.

İtalyan basını bu yeniden yapılanma kapsamında üçüncü Türk oyuncunun da takıma katılabileceğini belirtti.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre sezon sonunda Portekizli teknik direktörü Paulo Fonseca ile yollarını ayırmaya hazırlanan Roma, teknik direktörlük koltuğuna Juventus'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Maurizio Sarri'yi oturtacak.

Şenol Güneş davet etmişti

Sarri ile yapılan görüşmeler sonunda transfer listesini şekillendiren Roma'nın listesinde bir de Türk oyuncu yer alıyor.

Bu sezon Feyenoord'da sergilediği performansla dikkatleri çeken milli oyuncu Orkun Kökçü'nün transfer edilmesini isteyen Sarri, 4-3-3'ünün merkezine Orkun'u koymayı planlıyor.

Şenol Güneş tarafından A Milli Takım'a da davet edilen 20 yaşındaki oyuncu bu sezon Hollanda Ligi'nde 19 maçta iki gol ve iki asistle mücadele etmişti.

Büyük olasılıkla Avrupa'da yok

Serie A'da Avrupa kupalarına katılma potasının altı puan gerisinde yer alan Roma son beş haftada bir futbol mucizesi olmaması halinde gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alamayacak.

Paolo Fonseca'nın takımı UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kalsa da ilk maçta Manchester United'a 6-2 yenilmişti.

Roma'nın transfer listesi

Oyuncu Takımı Juan Musso Udinese Pierluigi Gollini Atalanta Jannik Vestergaard Southampton Unai Nunez Athletic Bilbao Teun Koopmeiners AZ Alkmaar Orkun Kökçü Feyenoord Nahitan Nández Cagliari Serdar Azmoun Zenit Arkadiusz Milik Napoli

Roma'da satış listesine konulacak oyuncular

Oyuncu Mevki Antonio Mirante Kaleci Pau Lopez Kaleci Federico Fazio Stoper Davide Santon Sağ bek Juan Jesus Stoper Amadou Diawara Orta saha Bruno Peres Sağ bek Carles Perez Sağ kanat Javier Pastore Orta saha

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