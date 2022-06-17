Romain Saiss, Beşiktaş'tan ne kadar kazanacak, sözleşme şartları nasıl?

Wolverhampton'dan siyah-beyazlılara katılan oyuncunun anlaşma şartlarında ne yazıyor?

Premier Lig'den Süper Lig'in yolunu tutan Romain Saiss, kendini 2+1 yıl Beşiktaş'ta tutacak sözleşmeye imza attı.

Siyah-beyazlılar bir süredir temas halinde oldukları Faslı stoperde mutlu sona ulaştılar ve oyuncu geçtiğimiz gün sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş, Domagoj Vida'nın boşluğunu dolduracak olan Saiss'in anlaşma şartlarını KAP'a bildirdi.

Romain Saiss'in sözleşme şartları nasıl?

Beşiktaş'ın futbolcu ile imzaladığı sözleşmenin detayları şu şekilde:

Saiss, 2+1 yıllığına 1.8 milyon euro yıllık garanti ücret alacak.

Ayrıca oyuncuya maç başına 12 bin 500 euro ücret ödenecek.

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2023-2024 sezonu sonuna kadar iki yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya sezon başına net 1.800.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.500 Avro maç başı ücreti ödenecektir."

Transferi nasıl açıkladılar?

Siyah-beyazlılar, yeni transferini "Vodafone Park'ta gece yarısı" notunu eklediği bir video ile sosyal medyadan duyurdu.

Saiss nasıl bir oyuncu?

Romain Saiss'i The Athletic Wolverhampton muhabiri Tim Spiers'a sormuştuk. 32 yaşındaki oyuncunun Wolves'daki kariyerinin orta sahada başladığını söyledi:

"Saiss, Wolverhampton'daki kariyeri 2016'dan 2018'e kadar orta saha oyuncusu olarak başlayan topla oynayabilen bir stoper. Nuno Espirito Santo onu Fas'taki rolü olan savunmaya taşıdı ve büyük başarı elde etti. Saiss, sol ayaklı, topa hakim, hava toplarında iyi, agresif ve çok fazla sarı karta sahip bir oyuncu. Ayrıca güzel goller de atıyor."

"Evet Wolverhampton'da fazla sarı kart görmesiyle ünlendi ancak asla kötü niyetli bir oyuncu değildi, sadece müdahalelerinde agresif ve bazen toplara geç kalıyor."

"Saiss, Wolverhampton'da 200'den fazla maça çıktı ve lider bir oyuncu."

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