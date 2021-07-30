Roma teknik direktörü Jose Mourinho, kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan kısa, ama eğlenceli bir röportaj verdi.

İtalya Serie A ekibi Roma’da Paulo Fonseca’nın yerine teknik direktörlüğe getirilen Jose Mourinho, şehirde müthiş bir taraftar desteğiyle karşılanmıştı.

Kulübün resmi sitesi için kamera karşısında geçen Portekizli teknik adam, kendisine söylenen kelimelerle ilgili aklına ilk gelen düşünceleri söyledi.

Roma taraftarlarını şimdiden sahiplenen Mourinho’nun Fortnite konusunda yaptığı yorum ise dikkat çekiciydi.

Fransa benzer bir sorun yaşamıştı

Futbolcuların oyun merakı yüzünden uykusuz kaldığını belirten Mourinho’nun bu serzenişi, akıllara Fransa milli takımının Euro 2020’de yaşadığı problemleri getirdi.

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, oyuncularının gece geç saatleri karşı bilgisayar başında kaldığını ve bunun uyku düzenlerini olumsuz etkilediğini söylemişti.

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Mourinho ne söyledi?

Mourinho, İtalya'daki hayatından Fortnite'a, İtalyan yemeklerinden sevdiği müziklere kadar birçok konuda düşüncelerini paylaştı. İşte Mourinho’nun cevapları:

Roma şehri?

"Tarih, güç ve tutku..."

Roma Olimpiyat Stadı?

"Şahane."

İtalya’da yaşamak?

(Gülerek) "Buna yaşamak denir mi bilmiyorum, çünkü çok zor."

Instagram?

"Eğlenceli."

Roma taraftarları?

"Benim taraftarlarım."

Fortnite?

"Tam bir kabus. Futbolcular yarın maçları olmasına rağmen sabaha kadar bu b.ku oynuyor."

Setubal?

"Ev. Ben bir dünya vatandaşıyım, ama evim Setubal."

En sevdiği üç İtalyan yemeği?

"Londra’da yaşarken bile favori restoranlarım İtalyan restoranlarıydı. Piccata al limone, ravioli al pomodoro... Söyleyebileceğim çok fazla yemek var, İtalyan yemeklerini çok seviyorum. Formuma dikkat etmeliyim."

En sevdiği müzik türü?

"1963 doğumluyum, 80’lerde ve 90’larda gençtim. Bryan Adams, Bruce Springsteen ve o jenerasyonun müziği favorim."

Roma argosu?

"Daje Roma (Haydi Roma)! Daha öğreneceğim çok şey var. Ekibimde bu iş için ideal biri bulunuyor."

𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 👍 𝐅𝐨𝐫𝐭𝐧𝐢𝐭𝐞 🤬



The boss gives a few opinions 😅 pic.twitter.com/h0QOIZAYBx — AS Roma English (@ASRomaEN) July 30, 2021

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