Mourinho yeni golcüsünü buldu

Roma’nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Serie A’da forma giyen golcü oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor.

Roma’nın çiçeği burnunda teknik direktörü Roma, Dzeko’nun yaşının ilerlemesi ve geride bıraktığımız sezonda bekleneni tam anlamıyla verememesinden ötürü kadrosuna bir santrfor takviyesi yapmak istiyordu.

Geçen sene Real Madrid’den iki sezonluğuna kiralanan Borja Mayoral’ı da birinci golcüsü olarak görmeyen Portekizli teknik adam, Torino’dan Andrea Belotti ile de ilgilenmişti.

Ancak Torino’nun İtalyan golcüye dolgun bir maaş içeren yeni sözleşme önermesiyle ve Zenit’in de oyuncuyla ilgilenmesiyle birlikte Mourinholu Roma, rotayı Genoa’nın Özbek golcüsü Eldor Shomurodov’a çevirdi.

Transferin detayları

Corriere dello Sport’un haberine göre Roma, Shomurodov transferinde sona yaklaştı. İtalyan ekibinin golcü oyuncuyu 17.5 milyon euro ve 2.5 milyon euro da bonusları içeren bir zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralaması bekleniyor.

Geride bıraktığımız sezonda Genoa’nın Rostov’dan 7.5 milyon euro bedelle transfer ettiği Özbek golcü, 32 Serie A karşılaşmasında görev alırken sekiz kez de rakip fileleri sarsmıştı.

Dzeko, Roma’da kalacak mı?

Roma, 35 yaşındaki Dzeko’yu göndermeye ve oyuncunun yüksek maaşında kurtulmaya sıcak bakıyordu.

Adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Dzeko, geçtiğimiz günlerde Debrecen ile oynanan hazırlık maçının ardından Roma’da kalmak istediğini açıklamıştı:

“Bu söylentiler hakkında konuşmaktan yoruldum, sadece Roma’yı düşünüyorum ve burada devam etmek istiyorum.”

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