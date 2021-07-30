Manchester United’ın Brezilyalı oyuncusu, Fenerbahçe iddialarına açıklık getirirken Alex’ten de övgüyle bahsetti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe’nin geçtiğimiz günlerde Brezilya basınından TNT Sports’un haberine göre Manchester United’dan Andreas Pereira ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Ayrıca haberde Manchester United’ın Brezilyalı oyuncu için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtilmişti.

TNT Sports’a röportaj veren Andreas Pereira, Fenerbahçe iddiaları hakkında açıklamalarda bulunurken sarı-lacivertlilerin efsane ismi Alex de Souza’ya da övgüde bulundu.

Neler söylendi?

Manchester United’ın Brezilyalı oyuncusu, Fenerbahçe iddialarına dair şunları söyledi:

“Görüşmeleri menajerime bırakıyorum. Eğer bu doğruysa benimle ilgilenen takımlarla görüşmeyi ve bana sunacakları projeleri dinlemeyi çok isterim.”

“Türkiye’de futbola tutkuyla yaklaşan birçok insan var.”

“Ayrıca Alex, benim pozisyonumda kendime idol olarak gördüğüm oyunculardan biri. Onun formasını giymek benim için güzel olurdu, neden olmasın?”

“Fakat tıpkı benimle ilgilenen diğer kulüpler gibi, önemli olan kısım kulübün benim kariyerime dair neler planladığı.”

Andreas Pereira’nın kariyeri

PSV altyapısından yetişen Pereira, 2012 yılında Manchester United’ın U-18 takımına transfer olmuştu.

İngiliz ekibinin formasını alt yaş kategorilerinde terleten Brezilyalı; 2016-17 sezonunda Granada’ya, 2017-18 sezonunda da Valencia’ya kiralanmıştı.

2018-19 ve 2019-20 sezonlarında Manchester United formasını tüm kulvarlarda toplamda 62 kez terleten oyuncu, üç gol beş asistlik bir performansa imza atmıştı.

Brezilyalı orta saha, geride bıraktığımız sezonu ise Lazio’da kiralık olarak geçirmişti. 33 maçta süre almasına rağmen bu karşılaşmaların yalnızca beşine ilk 11’de başlayan Pereira, bir gol dört asistlik bir istatistik yakalamıştı.

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