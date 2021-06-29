Fransa'da Didier Deschamps Netflix endişesinde haklı çıktı

EURO 2020'ye erken veda eden Fransa Milli Takımı'nın uyku problemi İsviçre maçının ardından bir kez daha gündeme geldi.

İsviçre'ye elenerek EURO 2020'ye erken veda eden son Dünya Kupası şampiyonu Fransa'da teknik direktör Didier Deschamps endişelerinde haklı çıktı.

Son günlerde oyuncularının iyi uyumadığı gerekçesiyle takımından şikayetçi olan deneyimli teknik direktör birçok ismin geç saatlere kadar bilgisayarını bırakamadığını söylemişti.

Paris'teki L'Hôpital Dieu'da spor hekimi olan François Duforez de uykunun sporcular için oldukça önemli bir etmen olduğuna vurgu yaparken, uykusuzluğun sakatlanma riskini yüzde 1.7 oranında yükselttiğini belirtmişti. Uykunun önemine vurgu yapan bir diğer isim ise birçok üst düzey oyuncula birlikte çalışan fitness antrenörü Xavier Frezza olmuştu.

Frezza ne söyledi?

Oyuncuların formlarını koruması için binlerce çalışma yapıldığını belirten Duforez, uykunun bunun temelinde olduğunu söyledi:

"Bir piramit yapacak olursanız temelinin sağlam olması gerekir. Uyku sporcuların form piramidinin temelidir. Uyumuyorsanız masaj, germe, buz banyosu ya da kriyoterapinin hiçbir anlamı olmaz.

"Vücudumuz vücudumuzu ve beyin hücrelerimizi yenilediğimiz, enerji stoğumuzu yenileyen ve iyileşmemizi sağlayan bir dizi hormon sargılar. Buna sahip değilseniz, sakatlanma olasılığınız artar ve bağışıklık sisteminiz olması gerekene oranla daha zayıflar."

Tournon ne söyledi?

Fransa Milli Takımı'nın eski basın sorumlusu Philippe Tournon da tartışmaya dahil olurken, oyuncuları kontrol etmenim mümkün olmadığını söyledi. Teknolojinin artmasıyla birlikte eski uygulamaların geçerliliğini yitirdiğini belirten Tournon, bu durumun sorumlusunun oyuncular olduğunu ve bu durumun kamp sırasında düzelmesinin kolay olmadığını söyledi:

"Adamlar online oyun oynuyor ve bunu kontrol etmek mümkün değil. Işıklar açık mı kapalı mı diye sürekli odaları kontrol edemezsiniz. Bu katlanmak zorunda olduğumuz teknolojik evrimin bir parçası.

"Daha önce otel görevlilerine akşam 10'dan sonra telefon almamalarını söylerdik ve uyuduklarından emin olurduk. Ama bu şimdi mümkün değil. Her birinin bir veya iki telefonu var. Tabletleri, bilgisayarları var. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok.

"Her gece sabahın ikisinde veya üçünde yatmaya alışmış insanların kampın ilk birkaç gününde düzenli bir uykuya kavuşması imkansız. Bu uzun zaman isteyen bir süreç ve aylar bile alabilir. Bu yüzen bunu oyunculara erken yaşlardan itibaren aşılamak gerekiyor"

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