David Alaba’nın Real Madrid’e maliyeti dudak uçuklatıyor

David Alaba’yı renklerine bağlayabilmek için kesenin ağzını açan Real Madrid, oyuncunun ailesine 6 milyon euro ödedi.

Bu yaz Bayern Münih’ten ayrılarak Real Madrid’e imza atan David Alaba’nın kontratıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Der Spiegel’in haberinde yer alan sayılar, Bayern Münih’in Alaba’yı neden kadrosunda tutamadığını açıklığa kavuşturuyor.

Ne kadar kazanacak?

Avusturyalı yıldızın önümüzdeki beş yılda Real Madrid’den kazanacağı toplam miktar 115 milyon euro’yu aşıyor. Yıllık garanti ücreti 19,5 milyon euro olan Alaba için yapılan harcama bununla da sınırlı değil.

Serbest oyuncu konumundaki Alaba’ya 17,7 milyon euro imza bedeli veren Real Madrid, oyuncunun menajeri Pini Zahavi’ye komisyon olarak 5,2 milyon euro, Alaba’nın ailesine ise 6,3 milyon euro ödedi.

Tüm bu miktarlar toplandığında 29 yaşındaki oyuncunun İspanyol kulübüne toplam maliyeti 145 milyon euro’yu buluyor.

Ramos ve Varane'ın kaderini etkiledi

Alaba’nın astronomik maaşı göz önüne alındığında, Real Madrid’in savunmadaki diğer oyuncular Sergio Ramos ve Raphael Varane’a yeni sözleşme verme konusundaki isteksizliği de anlam kazanıyor.

Real Madrid’in teklifini yetersiz bulan Ramos, sözleşmesinin sona ermesiyle PSG’ye transfer olmuştu. Kulüple bir yıl daha kontratı bulunan Varane ise, imzaya yanaşmadı ve Manchester United ile el sıkıştı.

Real Madrid ile 50 milyon euro bonserviste anlaşan Kırmızı Şeytanlar’ın Fransız stoperin transferini kısa süre içinde resmiyete dökmesi bekleniyor.

Bayern başkanı, Zahavi’ye tepki göstermişti

Real Madrid’in yalnızca Alaba’nın menajerine ve ailesine ödediği miktar 11,5 milyon euro. Bu sayı, takımın kadrosundaki Isco, Casemiro, Carvajal, Asensio gibi yıldızların yıllık ücretinden daha fazla.

Zahavi’nin Bayern ile yeni sözleşme görüşmeleri sırasında sunduğu istekler, kulüp başkanı Uli Hoeness’i isyan ettirmişti. Hoeness, Zahavi için ‘doymak bilmeyen bir pirana’ yakıştırmasını yapmıştı.

Real Madrid’in en çok kazanan ikinci oyuncusu

İspanyol ekibinde maaş listesinin zirvesinde yıllık 24,6 milyon euro kazanan Eden Hazard yer alıyor. Alaba 19,5 milyon euroluk maaşıyla ikinci sıraya yerleşti.

Onu 18 milyon euro ile Fransız santrafor Karim Benzema ve Hırvat maestro Luka Modric takip ediyor.

Alaba’nın ücreti aynı zamanda bir savunma oyuncusuna ödenen en yüksek maaş. İspanya’nın diğer devi Barcelona’da Gerard Pique, yıllık 12,7 milyon euro’ya oynuyor. Premier Lig’in en pahalı savunmacısı ise, Chelsea’den yılda 11,7 milyon euro kazanan Ben Chilwell.

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