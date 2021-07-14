Roma Rui Patricio transferini resmen açıkladı

Gelecek sezon şampiyonluğu kovalayan bir takım olmak isteyen Roma, kalesini Portekizli Rui Patricio'ya emanet etti.

Roma'nın başına geçen ve iddialı bir takım kurabilmek için kolları sıvayan Jose Mourinho'nun yeni takımına yaptığı ilk transfer bir kaleci oldu. Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da forma giyen Portekizli kaleci Rui Patricio'yu transfer ettiren Roma'nın bu transfer için İngiliz ekibine 11.5 milyon euro ödeyeceği kaydedildi.

2024 yılına dek sözleşme imzalanan 33 yaşındaki kaleci Portekiz Milli Takımı ile 2016'da Avrupa Şampiyonası'nı kazanma başarısı göstermişti. Roma'ya katıldığı için oldukça mutlu olduğunu belirten Patricio, bu transferdeki Jose Mourinho etkisine de değinirken, "Dünyanın en iyilerinden biriyle çalışacak olmak heyecan verici" dedi.

Wolverhampton vazgeçilmez olmuştu

Kariyerinin neredeyse tamamını Sporting Lizbon'da geçirdikten sonra kulüpte taraftarların neden olduğu olayları gerekçe göstererek, 2017-2018 sezonu sonunda takımdan ayrılan ve Wolverhampton'a imza atan tecrübeli kaleci iki sezonda 76 Premier Lig maçının 75'inde sahaya çıktı ve takımının vazgeçilmezlerinden biri olmayı başardı.

Daha önce İspanyol kalecisi Pau Lopez'i Cengiz Ünder ile beraber Marsilya'ya kiralayan Roma'nın geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Everton'da geçiren Robin Olsen ile de yolları ayırması bekleniyor. Roma'ya büyük umutlarla transfer edilen Olsen, ilk sezonunda 27 lig maçında oynadıktan sonra gözden düşmüş ve Cagliari'ye kiralanmıştı.

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