Serie A'da sezonu ilk dört sıra içerisinde tamamlayıp, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alma hedefini gerçekleştiremeyen ancak Konferans Ligi'nde finale yükselen Roma'nın takım yemeğinde gergin anlar yaşandı.

Football Italia'da yer alan habere göre Roma'ya eşlik eden korumalar, yemeği takip eden iki gazeteciyi darp etti.

Roma'nın merkezindeki Pierluigi restoranında Tammy Abraham, Chris Smalling ve Ainsley Maitland-Niles dışında tüm takım halinde yemek yiyen Roma kadrosuna eşlik eden korumalar, önce agresif bir şekilde gazetecilerden çekilen fotoğrafların silinmesini talep etti ardından da telefonlarını vermelerini istedi. Arbede sırasında iki gazeteci dövüldü.

Kulüp özür diledi

Yerel polisin araya girmesiyle yatışan olaylar sosyal medyaya da yansıdı. Korumalar tarafından duvara itilen bir kişinin yardım istediği sırada çekilen rahatsız edici görüntüsü sosyal medyada büyük ses getirdi. Roma yönetimi yaşanan durumdan ötürü gazetelerden özür dilerken, önümüzdeki süreçte korumaların bağlı olduğu ajansla çalışmayacağı belirtildi.

Konferans Ligi'nin finalinde 25 Mayıs'ta Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek olan Roma, Serie A'da son haftaya 60 puanla altıncı sırada giriyor. Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamama tehlikesiyle karşı karşıya olan Jose Mourinho'nun takımı, geçtiğimiz sezonu Paulo Fonseca yönetiminde 62 puanla yedinci sırada tamamlamıştı.

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