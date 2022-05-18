CM/FM Efsaneleri | Anatoli Todorov

CM 03/04'ün en iyi santraforlarından biri olan, oyunseverlerin hafızalarına gol makinesi olarak kazınmış Anatoli Todorov'un aslında bir merkez orta saha oyuncusu olduğunu biliyor muydunuz?

Bilmiyorsanız, öğrenmek bugüne kısmetmiş. Menajerlik oyunlarında zaman zaman oyuncuların oynadıkları mevkilerde hatalar yapılması görülmedik bir durum değil. Özellikle söz konusu oyuncu genç bir isimse ya da fazla göz önünde olmayan bir ligde oynuyorsa bu yanlışlığın ortaya çıkma ihtimali daha fazla.

Todorov, CM 03/04'te bu iki kriteri de karşılıyor. Bulgaristan'ın Litex Lovech takımında oynayan 18 yaşındaki bu santrafor, aynı takımdan Georgi Kakalov ile birlikte oyunun en iyi genç yetenekleri arasındaydı. Oyunun veritabanını hazırlayan Bulgar scoutlar CM 01/02'deki Belarus fırtınasına bir misilleme yapmayı mı amaçlıyordu, yoksa sadece fazla mı gaza gelmişlerdi, bunu bilemiyoruz. Amaçları ne olursa olsun, Todorov ile Kakalov'u efsane statüsüne taşıdıkları kesin.

Todorov hala devam eden aktif futbolculuk kariyerinde Bulgaristan toprakları dışına hiç adım atmamış olsa da, ekürisi Kakalov'un yolu bir dönem Türkiye'ye düşmüştü. Nasıl oldu da bu civarlara geldiğini duymadık demeyin, çünkü bu oldukça normal. Kakalov, 2016'da Bölgesel Amatör Lig takımlarından Ergene Velimeşe'ye transfer olmuş ve sadece yarım sezonun ardından daha sıcak sulara doğru yelken açmıştı. Tekirdağ ekibinden ayrıldıktan sonra Kıbrıs Rum Kesimi'nde Omonia Aradippou forması giyen Kakalov, 2019'da kramponlarını astı.

Todorov'a dönersek; gençlik yıllarında Litex'te fazla forma şansı bulamadı, ardından kariyerine bir futbol gezgini olarak devam etti ve neredeyse Bulgaristan'da gezmediği kulüp kalmadı. Kariyeri boyunca 15 farklı takımın formasını giyen 37 yaşındaki Todorov, Bulgaristan üçüncü ligi ekiplerinden Granit Vladaya'da top koşturmaya devam ediyor.

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CM 03/04'te özelliklerine kısa bir bakış atınca bitiriciliği ve hızıyla dikkat çeken Todorov'un profilindeki sayılar, sahada sergilediği performansın hakkını vermeye kesinlikle yetmiyordu. 'Forvete koy, tek başına şampiyon yapsın' ekolünün en önemli temsilcilerinden biri olan Todorov, ucuz ve kaprissiz bir yıldız oluşuyla menajerlik tutkunlarının favori oyuncuları arasındaydı. Bunun yanında, CM 01/02'den kopamayanlar ile CM 03/04'e geçenler arasında yaşanan 'Maxim Tsigalko mu daha iyi, Anatoli Todorov mu?' tartışmalarının da öznesiydi. Todorov CM'de bir sezonda attığı gol sayısına, gerçek hayatta 20 yıla merdiven dayayan kariyeri boyunca ulaşamadı, ama milyonların kalbinde ayrı bir yere sahip olmayı sürdürüyor.