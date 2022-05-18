Paris Saint-Germain'in orta saha oyuncusu Idrissa Gueye'nin, Montpellier maçına LGBTQI+ haklarını destekleyen hareketi protesto etmek için çıkmadığı iddia ediliyor.

Hafta sonu Ligue 1'deki tüm takımlar, 2022 Dünya Homofobi Karşıtlığı Günü dolayısıyla sahaya gökkuşağı renkli forma numaralarıyla çıkmıştı.

Gueye'nin Montpellier maçında kadroda yer almaması spekülasyonlara neden olurken, Mauricio Pochettino oyuncusunun yokluğunu "kişisel sebeplere" bağladı.

Federasyon müdahale etti

Fransa Futbol Federasyonu Etik Kurulu'nun AFP'ye yaptığı açıklamada; Gueye'nin yokluğunun sahaya çıkmayı reddettiği şeklinde yorumlandığı belirtildi.

Gueye'yi sessizliğini bozmaya davet eden federasyon, Senegalli oyuncudan söylentiler asılsız ise en kısa sürede duruma açıklık getirmesini talep etti.

Aksi takdirde, Gueye'ye yaptığı ciddi hatanın bedellerine katlanmak zorunda kalacağı uyarısı yapıldı.

"Bu ortak harekete katılmayı reddetmeniz ayrıştırıcı davranışları tasdik ettiğiniz anlamına geliyor. Üstelik bu yalnızca LGBTQI+ topluluğuyla da sınırlı değil."

Gueye'nin hareketine gelen tepkiler

Gueye henüz konu hakkında bir açıklama yapmazken, Senegal Futbol Federasyonu başkanı Macky Sall, Twitter'da oyuncuya destek veren bir mesaj paylaştı.

"Idrissa Gana Gueye'yi destekliyorum. Dini inançlarına saygı gösterilmeli."

Je soutiens Idrissa Gana Gueye. Ses convictions religieuses doivent être respectées. — Macky Sall (@Macky_Sall) May 17, 2022

Crystal Palace forması giyen Cheikhou Kouyate ise Gueye için "gerçek bir erkek" ifadesini kullandı. Palace menajeri Patrick Vieira, Kouyate'nin yorumu hakkında bir soruşturma yapacaklarını açıkladı.

"Gueye'nin oynamama sebebi buysa, Cheikhou ile konuşacağım. Bu özel bir görüşme olacak."

"Fransa'da konuyla ilgili birçok haber yapılıyor. Bu haberleri okuyorum, ama henüz Paris Saint-Germain'den ya da Gueye'den gelen bir açıklama görmedim."

"İnsanlar varsayımlar üzerinden hareket ediyor, ama negatif bir sonuca varmadan önce emin olmalıyız."

"Kendi adıma ve kulüp adına Jake'i desteklediğimizi ve ayrımcılığın her türüne karşı olduğumuzu açıkça söylemek istiyorum."

Vieira'nın açıklamasında bahsettiği isim olan Blackpool santraforu Jake Daniels geçtiğimiz günlerde eşcinsel olduğunu açıklamıştı.