Galatasaray, Taylan Antalyalı'ya yapılan saldırıyı savcılığa taşıdı

Galatasaray, giydiği tişört nedeniyle ayrıştırıcı ifadelere maruz kalan Taylan Antalyalı’nın hakkını mahkemede arayacak.

Sarı Kırmızılı kulüp yaptığı açıklamayla, homofobik saldırıların hedefindeki Taylan Antalyalı’ya destek vermişti.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; bununla da yetinmeyen Galatasaray, TV100'de yayınlanan bir programda Taylan Antalyalı’ya yönelik ağır ifadeler kullanan yorumcular Emre Bol ve Turgay Demir’e yönelik hukuki girişim başlattı.

İki yorumcu hakkında "halkı kin ve düşmanlığa yönelttikleri" gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Neler yaşandı?

26 yaşındaki oyuncu, üzerinde gökkuşağı renkleriyle “Powered by Pride” (Gururla destekliyorum) yazan bir tişört giydiği için hem televizyonda, hem de sosyal medyada homofobik tepkilerle karşılaşmıştı.

Programın yorumcularından Emre Bol, milli futbolcu hakkında şu sözleri söylemişti:

"Herkes yaşadığı ülkenin ahlakına saygı duyacak."

"Bu tişörtü Erzurum'da giysin de görelim"

Bir diğer yorumcu Turgay Demir ise Antalyalı'nın milli takıma alınmaması gerektiğini belirterek, "Bunun övülecek neyi var, bunu fikir özgürlüğü olarak nasıl savunursun?" ifadelerini kullanmıştı.

Taylan'a destek geldi

Yaşananların ardından futbol dünyasından birçok isim Taylan Antalyalı’ya destek verirken, GS Tv’ye konuşan Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver de kulübün Taylan’ın arkasında olduğunu söylemişti.

“Değerli sporcumuz Taylan Antalyalı'nın sosyal medyada verdiği mesajdan dolayı muhatap olduğu demokratik eleştiri sınırını aşan ifadeleri kınıyor ve Taylan Antalyalı'nın tereddütsüz şekilde yanında olduğumuzu belirtiyoruz.”

“Galatasaray'ın değerlerinde ifade özgürlüğü vardır. Galatasaray'ın değerlerinde kimliğinden dolayı ayrımcılığa uğrayanların yanında durmak için, illa o kimliğe sahip olmanın gerekmediği bilinci vardır.”

Daha fazlası için:

Galatasaray yönetimi, Taylan Antalyalı’ya destek oldu

Taylan Antalyalı homofobik saldırılara karşı yalnız bırakılmadı

Sterling, Lineker’in rekoruna ortak oldu