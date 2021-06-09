Roma, Belotti’yi 30 milyon Euro bedelle transfer etmek istiyor

Roma’nın çiçeği burnunda teknik direktörü Mourinho, Dzeko’nun yerini Torino forması giyen Andrea Belotti ile doldurmak istiyor.

Roma’nın çiçeği burnunda teknik direktörü Mourinho, Dzeko’nun yerini Torino forması giyen Andrea Belotti ile doldurmak istiyor.

Goal’ün haberine göre Roma, Jose Mourinho’nun da onay vermesinin ardından İtalyan santrforun transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor.

EURO 2020’de mücadele edecek İtalya kadrosunda da yer alan Belotti, 2015 yılından beri Torino formasıyla mücadele ediyor. Sözleşesi 2022 yazında sona erecek olan yıldız oyuncu, bu transfer döneminde takımından ayrılabilir.

Torino, Belotti’nin transferinden yaklaşık 30 milyon Euro’luk bir gelir elde etmek istiyor. Fakat Mourinho’lu Roma ise oyuncunun sözleşme durumundan ötürü daha uygun bir ücrette anlaşmayı hedefliyor.

Son gelişmeler neler?

Roma, Belotti’yi Olimpiyat Stadı’na getirmek için girişimlerini hızlandırdı. Takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho da 27 yaşındaki İtalyan milli oyuncunun transferine fazlasıyla sıcak bakıyor.

Belotti’nin kontratı önümüzdeki sezon sonunda bitiyor ve yıldız oyuncu sözleşmesini uzatmaya da pek yanaşmıyor ancak Torino, yine de Belotti’yi satmak için aceleci davranmıyor.

Yıldız oyuncu, İtalya formasıyla EURO 2020’de iyi işlere imza atarsa Torino da daha yüksek bir bonservis geliri elde edebilir.

Granit Xhaka ile de ismi anılan Roma ise Belotti transferini 20 milyon Euro gibi bir ücretle bitirmek istiyor. Torino cephesi ise Roma’nın teklifini 10 milyon Euro kadar yükselttiği takdirde Belotti’nin ayrılığına izin verebilir.

Halihazırda üst düzey bir oyuncu olan Belotti, Roma’da Dzeko ve Mayoral gibi isimlerin uzun vadede de yerlerini doldurabilir. Dzeko’nun takımdan ayrılması bekleniyor ve Mayoral’ın da, geçtiğimiz yaz Real Madrid’den iki sezonluğuna kiralanmış olmasına karşın, önümüzdeki sezon Roma kadrosunda yer almayacağı öngörülüyor.

Belotti’nin kariyerinden notlar

Torino’da 228 maça çıkan ve 105 kez fileleri sarsan Belotti, yıllardır Serie A’da forma giyen en iyi İtalyan santrforlardan biri olarak görülüyor.

2020-21 sezonunda ise 35 maça çıkan ve 13 gol kaydeden Belotti, sezonu gol kralı olarak tamamlayan Ronaldo’nun 16 gol gerisinde yer aldı.

33 kez İtalya Milli Takımı’nın formasını giyen Belotti, bu karşılaşmalarda 12 kez rakip fileleri havalandırdı, ayrıca bu gollerin 2’si de 2021 takvim yılı içerisinde geldi.

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