Jose Mourinho: 25 buçuk kupa kazandım

Portekizli Teknik Direktör, yine sıra dışı bir yoruma imza attı.

Jose Mourinho, menajerlik kariyerinde '25 buçuk kupa' kazandığını iddia ediyor. Buçuk derken, Tottenham'ın geçen sezon oynadığı Carabao Cup finaline vurgu yapıyor. Zira Portekizli menajer, finale günler kala Tottenham yönetimi tarafından görevden alınmıştı.

İtalya Serie A takımlarından Roma'nın teknik direktörlük koltuğunda oturan Portekizli; Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid ve Manchester United'da parlayan kariyeri boyunca resmî olarak 25 lig şampiyonluğu ve kupa kazandı.

Spurs'ü 2020-21'de Lig Kupası finaline taşıdı, ancak Premier Lig'deki formsuzluğu nedeniyle maçtan altı gün önce görevden alındı ve Tottenham, geçici menajer Ryan Mason yönetiminde çıktığı Manchester City karşısında 1-0 mağlup olarak kupaya uzanamadı.

Ne söylendi?

The Sun'a konuşan Mourinho şunları söyledi:

"Öyleyse şimdi proaktif olmamı istiyorsanız bana 'Kariyerinizde kaç kupa kazandınız?' diye sorabilirsiniz. Size 25 buçuk diyeceğim. Yarısı, Tottenham ile oynamadığım final.

“Birçok final oynayan adama sorun, herkes size 'Final oynamak bir rüya' diyecek. ister ilk final, ister 20, 50. kez olsun. Final her zaman bir rüyadır. .

"Bir Wembley finali bir rüyadan daha fazlasıdır. Yeni Wembley'de ilk finali oynadım. Tabii ki çok fazla şansı olmayan bir kulüple kupa kazanma şansına sahip olmak çifte rüyaydı.

"Ben bir kulübün kapısını kapattığımda hareket eder ve insanlara iyilik dileyen türden bir adamım. Ama komik bir şekilde 25 buçuk şampiyonluğum olduğunu söyleyebilirim çünkü bu kariyerime damgasını vuran bir şey.

Jose Mourinho, Tottenham'da neler yaptı?

58 yaşındaki Teknik Direktör, kulübün uzun süreli kupa kıtlığını sona erdirebileceği umuduyla Mauricio Pochettino'nun yerine Tottenham'a getirildi. Ancak 17 ay sonra görevden ayrıldığında eli boştu.

Spurs'ü Premier Lig şampiyonluğu yarışına sokacak gibi görünen ilk tam sezonunda güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra, sonuçlar kaymaya başladı ve Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e karşı alınan şok bir yenilgiyle görevden alındı.

Ardından Spurs, Ryan Mason yönetiminde İngiltere Premier Lig'i yedinci sırada tamamladı ve UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Daha fazlası için:

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın resmî şarkıları

Euro 2020'de kadro dışı kalan en iyi ilk 11

ÖZEL RÖPORTAJ | Rıza Çalımbay: Fenerbahçe'yi şampiyonluktan ettik