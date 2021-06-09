Fatih Terim: Euro 2020'de Türkiye'yi hafife alan hata eder

Euro 2020 öncesinde İtalyan basınına konuşan Fatih Terim, finalde Türkiye-İtalya eşleşmesini görmek istediğini söyledi.

Galatasaray'daki geleceği henüz netleşmeyen Fatih Terim, Corriere della Sera'ya bir röportaj verdi. Türkiye'nin ve İtalya'nın Euro 2020'deki şansını değerlendiren tecrübeli teknik adam, soruları da yanıtladı.

“Umarım Londra’daki finali de Türkiye ile İtalya oynar. Roma’daki açılış maçı turnuvanın en ilgi çekici mücadelelerinden biri. Futbolun Madison Square Garden’ı denebilecek, efsanevi bir stadyumda oynanacak.”

“İtalya, 1968’de Olimpiyat Stadı’nda Avrupa şampiyonu olmuştu. Yeniden seyircileriyle buluşacaklar. İtalya tüm rakiplere sorun çıkartabilecek güçte bir takım. Finale kadar gidebilirler.”

“Ailem ve ben İtalya’yı ikinci evimiz olarak görüyoruz. 20 yıl geçmesine rağmen her gün mesajlar alıyorum. Floransalılarla aramda hala kopmayan çok güçlü bir bağ var. Bu benim için onur verici.”

"Final sürpriz olmaz"

“Türkiye’yi hafife alan hata eder. Türkiye’nin finale çıkması benim için sürpriz olmaz. 1993’te milli takımın başına geçtim, kazandığımız her başarı sabaha kadar sokaklarda kutlandı, çünkü uzun süredir başarıya hasrettik.”

“Türkiye, sihirli dokunuşuyla her futbolseverin turnuvada görmek isteyeceği bir takım. İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan karşısındaki geri dönüşler etkileyiciydi, ama en iyi futbolumuzu yarı finalde Almanya’ya yenildiğimiz maçta oynamıştık.”

“Asla pes etmiyoruz. Kaliteli oyunumuzla fark yaratabiliriz.”

“Roberto çok iyi iş çıkardı. İtalya, iyi oyunculara sahip, sağlam bir takım. Uzun süredir kaybetmiyorlar. Bu Roberto’nun sahip olduğu futbol anlayışının bir yansıması.”

Fatih Terim, farklı konulardaki çok sayıda soruya ilgi çekici yanıtlar verdi.

Türkiye kadrosundaki 26 oyuncunun 15’i yurtdışında forma giyiyor. Bu bir gelişim emaresi mi?

“Yeni yabancı kuralı sayesinde oyuncuların yurtdışına gitmesi kolaylaştı. Birçoğu hem kendi takımlarında hem de milli takımda önemli role sahip.”

İtalya milli takımından hangi oyuncuyu çalıştırmak isterdiniz?

“Baba Chiesa’yı çalıştırmıştım (gülüyor). Enrico Chiesa birlikte çalıştığım en güçlü oyunculardan biriydi. Enrico’nun bende ayrı bir yeri var, ama Federico da Juve’deki ilk sezonunu gayet iyi geçirdi. Büyük bir potansiyele sahip. Umarım babasını geride bırakır.”

“Chiellini ve Bonucci büyük saygı duyduğum iki şampiyon. Onlar her teknik direktörün çalıştırmak isteyeceği birer efsane.”

Merih Demiral daha fazla forma şansı bulmak için Juventus’tan ayrılmalı mı?

“O genç Türk oyuncular için iyi bir örnek. Engellere rağmen kısa sürede zirveye çıktı. İyi bir takımda kendini test etti. Bana göre Merih, hem 90’lardaki savunmacıların sertliğine, hem demodern oyun görüşüne sahip. Juventus’ta kalırsa ihtiyacı olan fırsatları yakalayacaktır.”

Burak Yılmaz 35 yaşında Lille ile şampiyonluk yaşadı. Bu sizi şaşırttı mı?

“Hayır, kendini üst seviyede bir kez daha kanıtladı. Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile birlikte genç bir takıma liderlik etti. Burak ülke tarihinin en iyi santraforlarından biri, ama Roberto’yu endişelendirecek tek isim o değil.”

Sizce Hakan Çalhanoğlu hala kendini geliştirebilir mi?

“Ona yürekten inanıyorum. Onu ilk kez milli takım aldığımda 19 yaşındaydı. Milan’da Rivera, Gullit, Seedorf, Rui Costa gibi isimlerin giydiği 10 numaralı formayı taşıyor. Bu her oyuncunun harcı değil. Repertuarını genişletti, Türkiye için kilit oyuncu olacak. Galatasaray taraftarı olması da bir başka artı (gülüyor).”

İtalya’nın yeni jenerasyonu için ne düşünüyorsunuz?

“Barella, Locatelli, Bastoni ve Raspadori’nin yanı sıra, Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almayan Zaniolo ile Tonali’yi de beğeniyorum. Fark yaratabilecek çok sayıda genç oyuncu var.”

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