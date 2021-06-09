İngiltere'nin Euro 2020'deki kozu Phil Foden: Çok büyük bir hata yaptım

Geçen yıl Covid-19 protokollerini ihlal ettiği için milli takım kadrosundan çıkarılan Phil Foden, performansıyla kendini affettirmek istiyor.

İngiltere’nin Eylül ayında, İzlanda ile deplasmanda oynadığı Uluslar Ligi mücadelesi, beklenmedik bir şekilde gündeme oturmuştu.

Mason Greenwood ile milli takıma ilk kez çağrılan Phil Foden, takımın Reykjavik’te konakladığı otelde iki İzlandalı modelle buluşmuş, olayın ortaya çıkmasıyla iki oyuncu da kadrodan çıkarılmıştı.

Teknik direktör Gareth Southgate, bu iki oyuncuyu İngiltere’nin Ekim ayında oynadığı üç maçta da kadroya çağırmadı.

Bir sonraki ay İrlanda ile oynanan hazırlık maçıyla takıma dönen Foden, o günden bu yana Uluslar Ligi’nde ve Dünya Kupası Elemeleri’nde oynadığı dört maçta iki gol, iki asistle önemli katkı yaptı.

Foden'dan Southgate'e teşekkür

21 yaşındaki oyuncunun, İngiltere’nin Euro 2020’de Hırvatistan ile oynayacağı maça da ilk 11’de başlaması bekleniyor. Independent'a konuşan Foden, kendisine bu şansı verdiği için Southgate’e teşekkür etti.

“Gençliğimden dolayı çok büyük bir hata yaptım.”

“Gareth bana iyi oynamaya devam edersem bir şansım daha olacağını söyledi. Bu şans için çok sıkı çalışmam gerekti.”

“Birçok teknik direktör size ikinci bir fırsat vermez. Bu nedenle Gareth’a teşekkür ediyorum.”

“Geçmişte İngiltere milli takımında harika oyuncular izledik. O takımlar daha fazla başarıyı hakediyordu. Ama biz kendi hedefimize odaklanıp tarih yazmaya çalışacağız.”

Yeni hobisi çıkartma albümü

Foden, Euro 2020 sırasında boş vakitlerini, turnuvanın çıkartma albümünü tamamlamak için kullanmayı planlıyor.

“Mart ayında bize birer Euro 2020 albümü verdiler. Odamda sıkıldığımda albümle vakit geçiriyorum. Bu işten giderek daha fazla keyif almaya başladım.”

Finalin izleri silindi

Manchester City formasıyla Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele eden Foden, kendisine verilen ekstra iznin ardından milli takım kampına geçen hafta katıldı.

Genç yıldız, Chelsea’ye kaybettikleri finalin hayal kırıklığını geride bıraktığını söylüyor.

“Yaşananları unutmanın en iyi yolu futbol oynamak. Antrenman sahasına çıkar çıkmaz aklımdaki herşey silindi. Sadece İngiltere’nin başarısına odaklanıyorum.”

“Böyle önemli bir maçı kaybetmek elbette acı verici, ama unutmak zorundasınız.”

Foden’a göre, Chelseali ve Manchester Cityli oyuncuların Avrupa sahnesinde yaşadığı tecrübe, milli takıma olumlu yansıyacak.

“Kesinlikle bize faydası olacak. Büyük maçlar oynayan çok sayıda oyuncumuz var. Bu tip maçların atmosferine alışkınız.”

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