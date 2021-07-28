Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski, Chelsea'ye gidecek mi?

Bundesliga ekibi, iki yıl daha sözleşmeşi bulunan gol makinesini bırakmaya niyetli değil.

Robert Lewandowski için yeni bir maceraya atılmanın vakti geldi mi? Premier Lig, neden olmasın?

Evet bu fikir heyecan verici fakat Bayern Münih, tüm kapıları kapatıyor.

Kulüp başkanı Herbert Hainer'e göre Polonyalı yıldız, iki yıl daha Münih'te kalacak.

Goal, Chelsea'nin 32 yaşındaki golcünün mevcut durumu hakkında Bayern Münih'ten bilgilendirme istediğini bildirdi. Ancak Bundesliga ekibinin onu göndermek gibi bir niyeti yok.

Ne söylendi?

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Chelsea'nın Lewandowski'ye olan ilgisi ile alakalı Goal'e şunları söyledi:

“Birincisi bence, Lewandowski dünyanın en iyi forveti. Onu takımımızda gördüğümüz için çok mutluyuz.

"Sözleşmesinde daha iki yılı var. Zaten birkaç hafta önce söyledim. Onun bizimle daha da uzun süre kalabileceğini hayal edebiliyorum. Sözleşmesine sadık kalacak.

"Önümüzdeki iki sezonu kesinlikle Bayern Münih'te oynayacak."

Erling Haaland hakkında ne dedi?

Lewandowski, otuzlu yaşlarının ortalarına doğru ilerlerken Erling Haaland, Polonyalı golcünün yerini doldurabilecek isim olarak lanse ediliyor. Ancak Hainer, şu aşamada bunu doğrulamadı.

"Hayır. Dediğim gibi Robert Lewandowski, Bayern ile önümüzdeki iki sezon boyunca kesinlikle burada olacak. Ancak daha sonra bir halef arayacağız."

Lewandowski geçen sezon kaç gol attı?

Polonyalı golcünün geçtiğimiz sezonki performansını hatırlarsak, Hainer'in bu tutumunu daha kolay anlayabiliriz

Lewandowski, geçen sezon Bayern formasıyla çıktığı 40 maçta 48 kez rakip fileleri havalandıdı. Bundesliga'da bir sezonda 41 gol atan yıldız futbolcu, Gerd Muller'in 40 gollük rekorunu da kırmış oldu ve adını tarihe yazdırdı.

Daha fazlası için:

Otel odasında iki kadınla görüntülenen Wayne Rooney'nin başı dertte

Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Dört büyüklerin 2021-22 sezonu hazırlık kampı rehberi