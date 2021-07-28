İngiliz menajer, kendisine şantaj yapıldığını düşünüyor.

Championship kulübü Derby County'nin menajeri Wayne Rooney, topun ağzında.

Gece kulübünde görüntüleri ortaya çıkan eski Manchester United forveti, bu görüntülerden dolayı Derby'deki işinden olabilir.

Sosyal medyadaki görüntüler, Rooney'nin başına iş açmış durumda.

Ne söylendi?

Daily Mail'de yer alan habere göre Derby County'nin Salford City ile oynadığı hazırlık maçının ardından Rooney, Chinawhite gece kulübünde bir partiye katıldı.

İngiliz menajer, sabah 05.15'te iki kadın ile Manchester'da bir otel odasına giriş yaparken görüldü.

Bir taraftar tarafından çekilen görüntülerde Rooney'nin, biri Snachat modeli Tayler Ryan olduğuna inanılan iki sarışın kadın ile, gecelliği 50 bin sterlin olan otel odasına yürürken görülüyor.

Görüntülerin, İngiltere'deki Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından, gece kulüplerinin açıldığı ilk cumartesi günü çekildiği anlaşılıyor.

Rooney'nin, kendisine şantaj yapıldığını iddia etti söyleniyor.

Wayne Rooney'nin menajerlik kariyeri

2021'in ocak ayında Derby County'nin menajerlik koltuğuna oturan Rooney, siyah-beyazlı takımın başında 24 maça çıktı.

İngiliz menajer, söz konusu 24 maçta yedi galibiyet alırken, dört kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Derby, Rooney yönetiminde 13 kez sahadan mağlup ayrıldı.

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