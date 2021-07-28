Sarı-lacivertlileri, Kosovalı santrforun transferinde son aşamaya geldi.

Fenerbahçe maçlarını izleyen tüm taraftarlar, takıma kaliteli bir santrfor transfer edilmesi gerektiğini düşünüyor. Sarı-lacivertli yönetim de bu doğrultuda hamleler yapmaya devam ediyor

Kanarya, eski golcüsü Vedat Muriqi için Serie A ekibi Lazio ile olan temasını kuvvetlendirmiş durumda. İmzaya adım adım yaklaşılıyor.

Ne söylendi?

Fanatik gazetesinin haberine göre Lazio, Felipe Caicedo ve Vedat Muriqi arasında kiralık gönderilecek oyuncu için bir tercih yapmak zorundaydı ve bu tercihi Kosovalı golcüden yana kullandı.

Başkent temsilcisi bu doğrultuda Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'yi kiralama teklifine yeşil ışık yaktı. Transferde tek pürüz Fenerbahçe'nin, satın alma opsiyonunu ücretini çok yüksek bulması.

Zira Lazio, 18.5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında kadrosuna kattığı Muriqi'nin satın alma opsiyonunu 20 milyon euro olarak belirlemek istiyor.

İki kulüp arasındaki görüşmelerin yakın zamanda sonuçlanması bekleniyor.

Vedat Muriqi'nin Lazio kariyeri

Geçen sene eylül ayında Lazio'ya transfer olan Kosovalı santrfor, Serie A ekibiyle tüm kulvarlarda 34 maça çıktı.

Muriqi, söz konusu 34 mücadelede iki gol atıp bir de asist yaptı.

Beklentileri çok fazla karşılayamayan Muriqi, sezon boyunca yalnızca 11 kez ilk 11'de forma şans buldu.

Fenerbahçe'de neler yapmıştı?

2019'da Çaykur Rizespor'dan 5.6 milyon euro bonservis ücreti karşılığında transfer edilen 27 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe'de oldukça iyi bir sezon geçirmişti.

Sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 36 maça çıkan Kosovalı futbolcu, 17 gol atıp yedi asist yaptı.

Süper Lig'de rakip fileleri 15 kez havalandıran Muriqi, sezon sonunda gol krallığı sıralamasında dördüncü sırada yer almıştı.

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