Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında, sezonun ilk yarısının son karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor’u ağırladı.

Mücadeleyi; Novak ve Pelkas’ın golleriyle 2-0 kazanmayı başaran Fenerbahçe, sezonun ilk yarısını galibiyetle noktaladı. Sarı Lacivertli takım, üç maçlık galibiyet hasretine de son verdi.

Dilmen, maç içerisinde protesto edilen Mert Hakan Yandaş’ın haksız yere bir tepki aldığının altını çizdi.

Pelkas ve Mesut Özil’e de değinen Rıdvan Dilmen, bu tip oyuncuların Fatih Terim’in elinde olması halinde lider Trabzonspor’la arasında en fazla 2 veya 3 puan fark olabileceğini iddia etti.

Ne söylendi?

TRT Spor’da konuşan Rıdvan Dilmen, Mert Hakan’ın protesto edilmesine anlam veremedi. Dilmen, “Bir oyuncu taraftardan protesto görebilir tabii ki, ama bugün ilk defa bir oyuncunun haksız yere tepki aldığını gördüm” dedi.

Vitor Pereira’nın yanlış tercih olduğunu bir kez daha vurgulayan Rıdvan Dilmen şöyle konuştu:

“Pelkas’ı, Mesut Özil’i ver bakalım Fatih Terim’in eline. Trabzonspor ile arasında en fazla 2 veya 3 puan vardı. Pereira’yı takımın başına geçirmek yanlış bir tercih oldu.”

Fenerbahçe - Yeni malatyaspor maçında ne yaşandı?

Dakikalar 10’u gösterdiğinde Mert Hakan’ın pasında topla buluşan Novak, Fenerbahçe’yi Malatya ekibi karşısında 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda oyuna dahil olan oyunculardan Valencia’nın asistinde, Pelkas topu ağlara gönderdi ve Sarı Lacivertli ekibi 2-0 öne geçirdi.

Maç sırasında futbolculara tepki gösteren Fenerbahçeli taraftarlar, özellikle Mert Hakan’a yönelik ıslıklı protesto gösterdi. "Yönetim istifa" tezahüratları da yapan taraftarlar, daha sonra Mert Hakan’ı alkışladı.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçından galibiyetle ayrılarak 2021-22 sezonunun ilk yarısını 32 puanla 4. sırada tamamladı.

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