YORUM | Kadıköy'de kaosun gölgesinde gelen galibiyet

Fenerbahçe, 9 kişi kalmış Karagümrük’ü yenemediği maçın ardından sahasında Yeni Malatyaspor’u ağırladığında futbolcuların üzerinde büyük bir kazanma baskısı vardı. Maçın ilk dakikalarından acil bir gol bulup ilerleyen anlarda rahat bir nefes almak istiyorlardı.

Atılan ilk golün sevincinde Fenerbahçeli futbolcuların verdiği reaksiyonda üzerlerinde olan baskı açıkça görüldü. Oyuncular, birbirlerine kenetlenmiş bir görüntü sergilerken iyi bir takım olduklarını göstermek istiyorlardı, fakat saha içerisinde genellikle bireysel bir oyun vardı.

Fenerbahçe’de Osayi Samuel sağ kanadı iyi kullandı. Tempolu bir bek örneği gösterdi. Orta sahada Mert Hakan ve Crespo ise çok koşup mücadele ettiler. Sosa ise Szalai ve Kim’in arasına girerek savunmaya destek oldu.

Yeni Malatyaspor ise ani ataklarla etkili olmaya çalışırken Fenerbahçe savunması başarılı müdahalelerde bulundu. Szalai ve Kim’in uyumu özellikle ilk yarıda iyi göründü. Sol bek Novak, iyi bindirmeler yaparak takımının hücum organizasyonlarına katkıda bulundu.

Fenerbahçe, girdiği girdaptan kurtulmaya çalıştı

Maçın ilk bölümü coşkulu oynansa da geneline baktığımızda iki takım adına da net bir oyun pek görülmedi. Sarı Lacivertli taraftarların bir kısmı “Yönetim istifa” derken diğer bölüm ise takımına destek olmaya çalıştı. Fenerbahçe, girdiği bu girdabın içerisinden çıkmak istiyordu.

Oyuncular, bu baskıyı üzerlerinden atmak için ekstra işler denedi ve maçı kazanmalarına rağmen genellikle başarısızlardı. Kaleyi gördükleri anda şut denediler ve kurulu düzende atak yapmayı başaramadılar. Malatya ekibinin sahada kötü görüntüsü Fenerbahçe’yi daha iyi gösteriyordu.

Yeni Malatyaspor maçın ikinci yarısında ön alan baskısını artırdı ve Sarı Lacivertli takımı kendi yarı alanına sıkıştırmak istedi. Fenerbahçeli futbolcuların panik hali, top kayıplarına neden olsa da bir sonuç alamadılar.

Mesut yine istekliydi

Mesut Özil, son haftalarda olduğu gibi yine istekliydi. Hızlı paslaşmaların neredeyse hepsinde o vardı, ancak yoğun maç temposundan dolayı yorgun göründü. İrfan ile birkaç kez iyi bir ikili örneği sundular. Fenerbahçe’de, sistemin tam olarak oturması halinde bu ikili kilit isimler olacağının garantisini veriyordu.

Yeni Malatyaspor, ikinci yarıda defansını üçleyerek orta sahaya kalabalık tuttu ve Fenerbahçe kalesine daha fazla adamla hücum etti. Yenik durumda olan Malatya temsilcisinin risk almaktan başka çaresi yoktu, ancak Sarı Lacivertli futbolcular savunmada en az hatayla oynadı.

Takımın üzerinde kara bulutlar dolanıyordu ve taraftarlar bir kurban istiyordu. Tepkilerin en büyüğünü alan alan kişi ise Fenerbahçe’nin attığı ilk golde asist yapan Mert Hakan’dı.

Fenerbahçe’nin en iyi oyuncularından birisine tepki göstermek, taraftarın kafasının karışık olduğunun ispatıydı ki daha sonra ıslıkladıkları Mert Hakan’ı alkışladılar.

Pelkas ve Valencia oyuna etki etti

Oyuna sonradan dahil olan futbolcuların performansı takım adına umut vericiydi. İkinci golde Valencia asisti yaparken Fenerbahçe’nin Yunan yıldızı Pelkas şık bir gol attı. Fenerbahçeli futbolcuların saha içerisindeki birlikteliği ve birbirlerine olan uyumu iyi görünmedi. Teknik direktör sorununun en kısa zamanda çözülmesi gerektiği açıktı.

Yoğun bir baskı altında oynayan Fenerbahçe, rahat bir nefes alırken takımın üzerindeki kara bulutlar biraz olsun dağıldı. Taraftar ve futbolcular arasında oluşan soğuk savaş hali ise sahadaki futbolcuların paniğini artırdı.

Sarı Lacivertli takım, sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup ederek Süper Lig’in ilk bölümünü galibiyetle noktaladı. Ancak, saha içerisinde ve dışarısında çözülmesi gereken birçok sorun sırada bekliyor.

Daha fazlası için:

Haberin devamı aşağıda





